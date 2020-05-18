AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رجولة.. مفيد فوزي: عندما أخطئ أعترف بالخطأ ..فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 08:24 م
مفيد فوزي
مفيد فوزي
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي مفيد فوزي، إنه يمتلك القدرة على الاعتراف بالخطأ حال الوقوع فيه، وأن يعتذر عنه إذا تحدث بمعلومات غير دقيقة.

وأضاف مفيد فوزي، في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة" والجريئة "المذاع على قناة" القاهرة والناس"، "أنا من جيل يعترف بخطئه".

وأوضح مفيد فوزي، أن الاعتراف بالخطأ فضيلة ورجولة، مضيفا أنه في الأمور العلمية ينبغي أن أكون طفلا لا أعلم وأنا لا أدعى أنني على علم بكل شيء".

وأكمل مفيد فوزي "الطفولة داخل مفيد فوزي وإن هاجرت سوف أهاجر إلى العالم الآخر".

وأضاف مفيد فوزي "اللي بحبه أظهر جماليات شغله فقط ولكنني لا أجامله".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد السقا بيغني أحسن منك.. حمو بيكا يسقط في فخ إيناس الدغيدي بعد مطالبته بالغناء ..فيديو

سرق وتعاطى مخدرات وأصيب بمرض خطير .. الجمهور يطارد حمو بيكا

صبرى فواز: مش بحب محمد صبحي على المستوى الشخصي والفني

عايدة رياض: لم أتزوج أحمد بدير.. وأنا بحب الراجل الشقي.. فيديو

تامر أمين: أنا الإعلامي رقم 2 في مصر.. وإفيهاتي بتضحك جدا.. فيديو

هو ده آخري.. تامر أمين: انا بصباص وعنيا زايغة وبحب الستات الجميلة..فيديو

ترشيحاتنا

تحولت لكائن فضائي.. صبغة شعر تدمر وجه وجسد فتاة

عميد معهد القلب السابق يكشف خطورة استخدام المسكنات

بالصور.. لحظة حريق منزل والد فنانة شهيرة

تحذير خطير.. ارتفاع معدلات الجريمة في دول أوروبا المنكوبة بـ كورونا

المجتمع لا يغفر.. تعليق مفيد فوزي على تحول ابنة هشام سليم إلى ذكر ..فيديو

كمال درويش يكشف سبب تحويل وجهة لقب نادي القرن الإفريقي من ميت عقبة إلى الجزيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مقلب رامز مجنون رسمي .. علاقة نبيلة عبيد بالسيارات.. أول سيارة تمتلكها أحضرتها من بيروت

شاهد.. الفرق بين كارول سماحة العشرينية والأربعينية

بـ شعر برتقالى وتوب.. مايا دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة