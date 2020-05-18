رجولة.. مفيد فوزي: عندما أخطئ أعترف بالخطأ ..فيديو

قال الإعلامي مفيد فوزي ، إنه يمتلك القدرة على الاعتراف بالخطأ حال الوقوع فيه، وأن يعتذر عنه إذا تحدث بمعلومات غير دقيقة.





أنا من جيل يعترف بخطئه". وأضاف مفيد فوزي، في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة " والجريئة "المذاع على قناة" القاهرة والناس"، "





وأوضح مفيد فوزي، أن الاعتراف بالخطأ فضيلة ورجولة، مضيفا أنه في الأمور العلمية ينبغي أن أكون طفلا لا أعلم وأنا لا أدعى أنني على علم بكل شيء".





وأكمل مفيد فوزي " الطفولة داخل مفيد فوزي وإن هاجرت سوف أهاجر إلى العالم الآخر".



