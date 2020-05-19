اليوم..مدينة الطالبات بجامعة عين شمس تستقبل أول أفواج العائدين من الإمارات

تواجهة جامعة عين شمس وتساند الدولة المصرية بكل إمكانيتها من حيث تخصيص مستشفى العبور للعزل وأيضا تحويل المدينة الجامعية للطلاب إلى عزل صحي للحالات البسيطة وأيضا أنشاء مستشفي ميداني وتصنيع بوابات تعقيم وتواصل أبحاثها الي الوصول الي مصل لفيروس كورونا.









قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس إنه تم تخصيص المدينة الجامعية للطالبات لاستقبال المصريين العائدين من الخارج ضمن تحديات ومواجهة فيروس كورونا.





وأضاف رئيس جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد ان المدينة الجامعية للطالبات ستشهد اليوم استقبال اول فوج من دولة الامارت من أبنائنا العالقين وتم تجهيز المدينة الجامعية من حيث النظافة والصيانة لجميع المباني السكنية والغرف والمطعم وغيرها من الملحقات وما بها من تجهيزات على أعلى مستوى.





و أشاد الدكتور محمود المتيني بدور وزارة التضامن بمشاركة الجامعة في احتياجات المدينة الجامعية من حيث الطعام وفرش المدينة سوف يتم كل هذا مجانا وسوف يتم الرعاية الكاملة لهم .





كانت جامعة عين شمس قد أجرت صيانة شاملة للمدينة الجامعية بنات منذ العام الماضي وفق خطة زمنية تم تنفيذها على عدة مراحل متتالية حتى تكون مجهزة على أعلى مستوى لخدمة طالبات الجامعة، وحاليًا تقوم بدورها في استقبال أبناء مصر العائدين من الخارج وخدمة الوطن في ظل الظروف الصحية الطارئة التي يشهدها العالم حاليًا في مواجهة جائحة كورونا المستجد.



