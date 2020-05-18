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أصل الحكاية

كيف فضحت كورونا الجوانب الأخلاقية للنظام القطري؟

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:33 م
تميم بن حمد
تميم بن حمد
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محمود نوفل
كورونا ذلك الفيروس الذي لم يكتف فقط بكشف عيوب النظام الصحي وإنما امتد ليفضح عيوب النظام القطري الأخلاقية في التعامل مع الوافدين وكذا السجناء.


فيروس كورونا المستجد زار سجون النظام القطري ولم تتعامل معه السلطات القطرية باحترافية وأخلاقية.. هكذا صورت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان هيومان رايتس ووتش التي فضحت الممارسات القطرية تجاه السجناء الذين اصيبوا بفيروس كورونا المستجد.


قابل النظام القطري وفقا لما روته المنظمة الدولية فيروس كورونا داخل السجون القطرية بفرض المزيد من القيود الأمر الذي تسبب في عدم قدرة المصابين وكبار السن علي الرعاية الصحية اللازمة لمواجهة تلك الجائحة التي اصابت 29 الفا وأودت بحياة 15 شخصا داخل دولة قطر .


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جاء ذلك التقرير الدولي في ظل الأوضاع المأساوية التي تعيشها العمالة في الدوحة نتيجة لتراخي النظام القطري في التعامل مع الفيروس حيث كشفت منظمة العفو الدولية عن انتهاك نظام الحمدين لأوضاع العمالة .


ولم تكتف السلطات القطرية بانتهاك اوضاع العمالة بل امتد الأمر لاستخدام الوباء للتغطية علي جرائمهم ضد العمالة المهاجرة والتي تمثلت في قيام الشرطة القطرية بتجميع تلك العمالة للخضوع الي الفحص ولكنهم قاموا بترحيلهم الى بلادهم وفق ما ذكرته منظمة العفو الدولية.

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