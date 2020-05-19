الإبراشى يحتد على برلماني: مينفعش باب النجار يكون مخلع..فيديو

علق الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، على مشاركته في الإفطار الجماعي الذى أعده البرلماني محمد سليم ..





وقال العماري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية"،:"حضورنا للإفطار كان قدريا حيث اضطررنا بعد انتهاء الجلسة وضيق والوقت على قبول دعوة البرلماني محمد سليم.





ومن جانبه تساءل مقدم البرنامج وائل الإبراشى، عن موقفه كرئيس للجنة الصحة بالبرلمان، ان يقوم بهذا الفعل فلابد ان يكون قدوة، مردفا:" انت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب مينفعش باب النجار يكون مخلع".





ورد عضو مجلس النواب، قائلا: "تم مراعاة التباعد الاجتماعي وكل من شاركوا في الإفطار لا يزيد عن 25 فرد، وكان مكان الإفطار يتسع لـ 250 فردًا".





وقدم العماري الاعتذار على الهواء، قائلا:" ما حدث مشهد خاطي ولكن لم تكن هناك نية مسبقة لهذا الأمر".