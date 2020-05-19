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فن

وفاة زوج صفاء أبو السعود.. تعرف على ابنة الشيخ صالح كامل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:35 ص
صفاء أبو السعود وزوجها
صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح
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سعيد فراج
توفى أمس الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART "و راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود




صفاء أبو السعود أنجبت بنتا وحيدة من زوجها الراحل الشيخ صالح كامل تُدعى هديل، وتبلغ من العمر 40 عاما، وترأست مؤسسة ART " وراديو وتليفزيون العرب"، قبل 10 سنوات، بعدها تولى أخيها غير الشقيق «عبدالله» رئاسة المؤسسة. 


وفي شهر فبراير الماضي، انتشرت صورة للفنانة والإعلامية صفاء ابو السعود عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمعها بزوجها الشيخ صالح كامل في ظهور نادر لهما سويًا. 


وكانت الصورة التقطت لصفاء أبو السعود خلال حضورها مسرحية سيرة الحب في مسرح البالون بالعجوزة مع زوجها الشيخ صالح كامل، في أخر ظهور له قبل وفاته.


وكانت صفاء أبو السعود اعتزلت الفن واتجهت لتقديم البرامج في قنوات ART ومن أشهر برامجها ساعة صفا.
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