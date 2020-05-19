وفاة زوج صفاء أبو السعود.. تعرف على ابنة الشيخ صالح كامل

صفاء أبو السعود أنجبت بنتا وحيدة من زوجها الراحل الشيخ صالح كامل تُدعى هديل، وتبلغ من العمر 40 عاما، وترأست مؤسسة ART " وراديو وتليفزيون العرب"، قبل 10 سنوات، بعدها تولى أخيها غير الشقيق «عبدالله» رئاسة المؤسسة.

وفي شهر فبراير الماضي، انتشرت صورة للفنانة والإعلامية صفاء ابو السعود عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمعها بزوجها الشيخ صالح كامل في ظهور نادر لهما سويًا.









وكانت الصورة التقطت لصفاء أبو السعود خلال حضورها مسرحية سيرة الحب في مسرح البالون بالعجوزة مع زوجها الشيخ صالح كامل، في أخر ظهور له قبل وفاته.







