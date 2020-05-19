في ذكرى رحيل حسن مصطفى.. تعرف على قصة حبه لـ ميمي جمال

، حيث كانت زيجته الأولى من الفنانة بثينة حسن والذي جمعت بينهما قصة حب تزوجا بعدها وأنجبا بنتا واحدة ثم انفصلا، وارتبط بعدها بالفنانة ميمي جمال بقصة حب قوية حيث اجتمعا معا في خروجهما من قصة زواج فاشلة وتقاربا وتزوجا وهو في عمر الـ33، وكان ذلك في يونيو عام 1966 وانجبا ابنتهما التوأم نجلاء ونورا.

تعرفت ميمي جمال على حسن مصطفى خلال عملهما معًا بالمسارح التليفزيونية التابعة للدولة، وكان الأخير خارج من قصة حب فاشلة مع زوجته الأولى بثينة حسن، فوضع الطلاق نهاية لتلك الزيجة التي لم تستمر طويلًا، وخلال تعارفه مع "ميمي"، انجذبت الأخيرة له بسبب طيبته الشديدة.

طيبة حسن مصطفى، جعلت ميمي جمال تلجأ له كلما ضاق صدرها، فتحكي له همومها وأسرارها، فتوطدت العلاقة وكونا صداقة قوية في بادئ الأمر، وسرعان ما تحولت إلى حب قوي، ثم كللت قصة حبهما بالزواج يوم 26 يونيو 1966، هو تاريخ ميلاد ناظر الكوميديا، فاحتفل في ذلك اليوم بعيد ميلاده الـ33، وزواجه معًا.



