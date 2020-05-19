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اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 19-5-2020

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:40 ص
الذهب في السعودية
الذهب في السعودية
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أحمد علام

ننشر أسعار الذهب السعودى خلال بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء 19-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" في المملكة العربية السعودية نحو 182.91 ريال سعودي.

 

ويتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر الأوقية عالميًا سواء بالصعود أو الهبوط.

 

وخلال السطور التالية، نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

 

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أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (209.04  ريال سعودي) أي ما يعادل (55.64 دولار أمريكي)

 

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (191.62 ريال سعودي) أي ما يعادل (51.00 دولار أمريكي)

 

 

 أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (182.91 ريال سعودي) أي ما يعادل (48.68 دولار أمريكي)

 

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (156.78 ريال سعودي) أي ما يعادل (41.73 دولار أمريكي)

 

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (121.94 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.45 دولار أمريكي)

 

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (104.52 ريال سعودي) أي ما يعادل (27.82 دولار أمريكي)

 

 

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,501 ريالا سعوديا) أي ما يعادل (1,730 دولارا أمريكيا)

 

 

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,463 ريالا سعوديا) أي ما يعادل (389.47 دولارا أمريكيا)

 

 

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (209,038  ريالا سعوديا) أي ما يعادل (55,637  دولارا أمريكيا)

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