تراجع كبير في مبيعات السيارات الأوروبية بشهر إبريل بسبب كورونا

تراجعت مبيعات السيارات الأوروبية في ابريل 2020، بحسب بيانات صادرة صباح اليوم الثلاثاء 19 مايو.





وذلك إلى مستوى قياسي منخفض في أول شهر كامل في ظل القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" في أنحاء القارة الأوربية.





وبحسب تقرير اتحاد صناعة السيارات الأوروبي، فأن مبيعات سيارات الركوب الجديدة خلال شهر ابريل في القارة الأوربية قد انخفضت بنحو 78.3% لتسجل بيع 282 ألفا و182 سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية خلال المدة المشار إليها.





وشهدت مبيعات السيارات تراجعا في خانة العشرات بجميع أسواق الاتحاد الأوروبي ، ولاسيما دول إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا فقط- التي عصفت بها جائحة فيروس كورونا على نحو خاص - والتي شهدت انخفاضات بنسبة 97.6% و97.3% و96.5% على الترتيب، كما هوت تسجيلات السيارات 61.1% في ألمانيا و88.8% في فرنسا.





وتراجعت مبيعات مجموعة فولكسفاجن 75 بالمئة في ابريل نيسان ورينو ومجموعة بي.إس.ايه 79.5 بالمئة و82.4%، وشملت انخفاضات ابريل العلامات الفاخرة أيضا، مثل بي.إم.دبليو التي تراجعت مبيعاتها 69.7% ومنافستها دايملر التي تراجعت مبيعاتها 80.1%.





بدأ كبار مصنعي السيارات الأوروبيين إعادة فتح المصانع واستئناف الإنتاج بشكل جزئي في مايو أيار لكن تدني الطلب دفع مُصنعين مثل فولكسفاجن إلى وقف إنتاج بعض الطرز.