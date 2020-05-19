سفرتك من فلسطين.. دجاج بالفريكة وقلاية البندورة والحلو بورما

تحاول الكثير من ربات المنزل تقديم اكلات جديدة وغير تقليدية ولذلك يمكن ان تحضري عزومة مختلفة من الاكلات فلسطينة تعرف عليها





دجاج محشي بالفريكة

المقادير :

دجاجه كبيرة منظفة و منقوعة فى خل و ملح

كوبين فريكه ( فريك )

كوبين مرق

ملعقه زبدة

نصف كوب طماطم معصوره

ملح - فلفل - بهار- هيل مطحون ناعم - مسمارين قرنفل - ربع ملعقه قرفه - حبتين مستكه -بهار دجاج - بصله مبشوره ناعم جدا ( و يفضل عصير البصل ) ملعقه كبيره ثوم مدقوق - ليمونتين ( عصير+ بشر الليمون )





الطريقة :

بعد تنظيف الدجاجة تتبل بالبهارات السابقة

تجهيز الفريكة :

ضعى ملعقه زبد صغيره و قومى بوضع كوبين الفريكه مع التقليب الخفيف و اضيفى كوبين مرق دجاج ساخن و اتركيها تطهى الى ان تستوى حوالى نصف الساعه اكثر من استواء الارز





قومى بحشو الدجاجه بالفريكه بعد ان تكون بردت قليلا و احشى الفريكه بين افخاذ الدجاج و الجلد مع مراعاه عدم تمزق الجلد حتى لا يكون مظهرها سيء





و فى حله تيفال قومى بدهن الدجاجه بقليل من زيت الزيتون بالفرشاه و قومى بتحريكها و تقليبها لا تضيفى مزيد من الدهون ابدا لان الدهن المتساقط منها يكفى لتسويتها جيدا

بعد تحميرها من كل الجهات اضيفى عصير البندوره حوالى النصف كوب و اضيفى قليل من الماء حوالى نصف كوب فقط او كوب الا ربع على الاطراف و غطي الحله بالفويل ورق القصدير و عليها الغطاء و اتركيها على نار هادئه لمده ساعه و ربع

قدميها مع اللبن الرايب والسلطات







