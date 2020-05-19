سفرتك من فلسطين.. دجاج بالفريكة وقلاية البندورة والحلو بورما

تحاول الكثير من ربات المنزل تقديم اكلات جديدة وغير تقليدية ولذلك يمكن ان تحضري عزومة مختلفة من الاكلات فلسطينة تعرف عليها
دجاج محشي بالفريكة
المقادير :
دجاجه كبيرة منظفة و منقوعة فى خل و ملح
كوبين فريكه ( فريك )
كوبين مرق
ملعقه زبدة
نصف كوب طماطم معصوره
ملح - فلفل - بهار- هيل مطحون ناعم - مسمارين قرنفل - ربع ملعقه قرفه - حبتين مستكه -بهار دجاج - بصله مبشوره ناعم جدا ( و يفضل عصير البصل ) ملعقه كبيره ثوم مدقوق - ليمونتين ( عصير+ بشر الليمون )
الطريقة :
بعد تنظيف الدجاجة تتبل بالبهارات السابقة
تجهيز الفريكة :
ضعى ملعقه زبد صغيره و قومى بوضع كوبين الفريكه مع التقليب الخفيف و اضيفى كوبين مرق دجاج ساخن و اتركيها تطهى الى ان تستوى حوالى نصف الساعه اكثر من استواء الارز
قومى بحشو الدجاجه بالفريكه بعد ان تكون بردت قليلا و احشى الفريكه بين افخاذ الدجاج و الجلد مع مراعاه عدم تمزق الجلد حتى لا يكون مظهرها سيء
و فى حله تيفال قومى بدهن الدجاجه بقليل من زيت الزيتون بالفرشاه و قومى بتحريكها و تقليبها لا تضيفى مزيد من الدهون ابدا لان الدهن المتساقط منها يكفى لتسويتها جيدا
بعد تحميرها من كل الجهات اضيفى عصير البندوره حوالى النصف كوب و اضيفى قليل من الماء حوالى نصف كوب فقط او كوب الا ربع على الاطراف و غطي الحله بالفويل ورق القصدير و عليها الغطاء و اتركيها على نار هادئه لمده ساعه و ربع
قدميها مع اللبن الرايب والسلطات
قلاية البندورة
■ المقادير
5 حبات بندورة ناضجة جيدا
1 فلفل حار حسب الرغبة
5 فص ثوم
سمنة او زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة فلفل اسود
1 ملعقة صغيرة ملح
■ الطريقة
نقطع فصوص الثوم ونضعها مع السمنة او الزيت على النار
نقطع الفلفل الأخضر ونضيفه إلى المقلاة ونقلبّه مع الثوم
نقطع البندورة الى قطع صغيرة ونضيفها الى الثوم ونضع الفلفل والملح ونحرك جيدا حتى تذبل البندورة وتنضج القلاية
تسكب في وعاء التقديم وتقدم مع الخبز العربي
بورما بالفستق
المقادير
1 كيلو كنافة شعر طازجة
2 كوب فستق
3 كوب سمن سائل قطر (شربات) للشربات
4 كوب سكر
1 كوب ماء
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
طريقة القطر
• يوضع السكر في وعاء ويضاف إليه الماء وعصير الليمون ويرفع على نار متوسطة الحرارة
• يحرك الخليط جيدا حتى يذوب السكر ويصير الخليط كثيفا.
الطريقة
- تفرد الكنافة على الطاولة بطريقة مستوية على هيئة شرائط طويلة بعرض 8 سنتيمتر
- يوضع الفستق في الوسط في خط مستقيم .
- تبرم الكنافة و تلف مع الضغط عليها لتكون أسطوانات طويلة بقطر حوالي 4 سنتيمتر.
- توضع في صينية فرن و تُسقى بالسمن حتى تغطيها.
- تخبز في فرن حرارته 150 درجة مئوية لمدة نصف ساعة ثم تُقلب على الوجه الأخر داخل الفرن لمدة نصف ساعة أخرى.
- تصفى من السمن وتُسقى بالقطر الثقيل حتى يغطيها وتترك مغموسة في الشربات لمدة 12 ساعة.
- تدفأ قليلا في الفرن على درجة حرارة 140 مئوية ليسهل تصفية الشربات الزائد منها.
- تصفى من الشربات ثم تُقطع وتُقدم .
* يمكن حرق القليل من السكر لعمل كراميل يضاف إلى الشربات ليُكسبه لونًا ذهبيًا مميزًا للكنافة الملفوفة.