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مرأة

عزومتك من الجزائر.. اللحم مفور وصلصة الثوم والحلو الوردة بالتمر

السبت 02/مايو/2020 - 03:18 م
صدى البلد
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ريهام قدري
في شهر رمضان لا غنى عن العزومات، لذلك يجب عليكِ الابتكار واختيار وجبات متنوعة وسنقدم لكِ عزومة من الجزائر ووصفات شهية للإفطار في أجواء مليئة بالفرحة والسعادة .

اللحم مفور 
نحضر التتبيلة:
بصلة صغيرة 
وثوم 
نصف ملعقة معجون طماطم 
مغرفة صغيرة راس الحانو ت
مغرفة صغيرة زعتر
مغرفة صغيرة فلفل احمر
 بودر ملح 
ملعقة خل ابيض 

طريقة التحضير
نخلطهم مع بعض ونضع عليهم اللحم وتمسح  جيدا الخلطه مع اللحم ونتركها حتي الصباح ثم نحضر فيها شوي ماء نحط فيه حبات ثوم ونصف بصلة مقطعة شرائح وزعتر ونحط الكسكاس ونحط اللحم ونغلق عليه مدة ساعة ونص
ويقدم مع ارز 


صلصة الثوم
المقادير
بياض بيضة او بيضتين
حبة توم تكون متوسطة التوم حسب الرغبة
زيت
ملح وفلفل اسود
2مثلثات فرماج
عصير نص حبة قارص
طريقة تحضبر :
نعض بياض البيض مع التوم ونخلوهم في خلاط لمدة خمس دقائق الى سبع دقائق
ثم يوضع في زيت تدريجيا  تتخلط في الخلاط حتى تتشكل كريمة ونضيف ملح وفلفل اسود وتواصل الخلط وبعدين عصير ليمون ونخلط وماختى تتماسك لكريمة اكثر وتكون جاهزة  تقدم مع المشاوي ،شورما ،وغيرها من الوصفات الخفيفة


حلوى الوردة بالتمر 
مقادير العجين
250   غرام من الدقيق
 65غرام من الزبدة
 نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيلا
  قليل من ماء الزهر لجمع العجين
مقادير الحشو
 500غرام من التمر المعجون
 30غرام من الجوز المبشور (الكركاع)
  ملعقة صغيرة زبدة
  نصف ملعقة صغيرة قرفة
 ملعقة كبيرة ماء الزهر
مقادير التزيين 
 قليل من العسل
 قوالب و رقية
  قليل من بياض البيض
نخلط مقادير الحشو و ندمجها جيداا 
ندهن يدينا ب قليل من الزيت ثم نحربل الحشو على الشكل التالي
نجمع مقادير العجين نضيف ماء الزهر شيئاا فشيئاا حتى الحصول على عجين متماسك ونتركها ترتاح قليلا
نقوم بطلق العجين ثم نعيد تمريره في الة طلق العجين
نترك الحلوى ترتاح قليلا ثم ندخلها الفرن على نار هادئة حتى تتحمر قليلا
عندى اخراجها من الفرن نترك تبرد ثم نضع في العسل
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