عزومتك من الجزائر.. اللحم مفور وصلصة الثوم والحلو الوردة بالتمر

في شهر رمضان لا غنى عن العزومات، لذلك يجب عليكِ الابتكار واختيار وجبات متنوعة وسنقدم لكِ عزومة من الجزائر ووصفات شهية للإفطار في أجواء مليئة بالفرحة والسعادة .



اللحم مفور

نحضر التتبيلة: بصلة صغيرة وثوم نصف ملعقة معجون طماطم مغرفة صغيرة راس الحانو ت مغرفة صغيرة زعتر مغرفة صغيرة فلفل احمر بودر ملح ملعقة خل ابيض

طريقة التحضير نخلطهم مع بعض ونضع عليهم اللحم وتمسح جيدا الخلطه مع اللحم ونتركها حتي الصباح ثم نحضر فيها شوي ماء نحط فيه حبات ثوم ونصف بصلة مقطعة شرائح وزعتر ونحط الكسكاس ونحط اللحم ونغلق عليه مدة ساعة ونص ويقدم مع ارز









صلصة الثوم

المقادير

بياض بيضة او بيضتين

حبة توم تكون متوسطة التوم حسب الرغبة

زيت

ملح وفلفل اسود

2مثلثات فرماج

عصير نص حبة قارص

طريقة تحضبر :

نعض بياض البيض مع التوم ونخلوهم في خلاط لمدة خمس دقائق الى سبع دقائق

ثم يوضع في زيت تدريجيا تتخلط في الخلاط حتى تتشكل كريمة ونضيف ملح وفلفل اسود وتواصل الخلط وبعدين عصير ليمون ونخلط وماختى تتماسك لكريمة اكثر وتكون جاهزة تقدم مع المشاوي ،شورما ،وغيرها من الوصفات الخفيفة







