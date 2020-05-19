من الناس للناس.. علي جمعة: 18 محافظة استفادت من قوافل الخير

وجه الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعضو هيئة كبار العلماء، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على جهودها المستمرة، لافتًا إلى أنه تم إطلاق قافلة الخير الثالثة وتضم 8 محافظات من صعيد مصر.





وتابع الدكتور على جمعة، خلال كلمته المذاعة على التليفزيون المصري، أن المحافظات التي تضمها القافلة المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، لافتًا إلى أنه بذلك قد تم إخراج من قوافل الخير 4 آلاف طن.





وأَضاف على جمعة، أنه وصل عدد المحافظات المستفيدة من قوافل الخير الثلاث إلى 18 محافظة، مؤكدًا أنه يجب علينا أن نستمر في العطاء.





وأكد أن هذه القوافل هي مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي والتنمية الشاملة وقيام المجتمع المدني بما هو واجب عليه، معقبًا أن "من الناس للناس" وهو شعار قوافل الخير.





وأشاد بالتعاون المبارك بين الحكومة والمجتمع المدني والإعلام ورجال الأعمال والقطاع الخاص، الذي يؤدي لهذا الخير.