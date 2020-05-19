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محملة بـ 1250 طنا.. وزيرة التضامن تطلق قافلة الخير الثالثة لـ 8 محافظات في الصعيد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:49 ص
الدكتورة نيفين القباج،
الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي
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فرح علاء الخولي
أطلقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الاثنين، قافلة الخير الثالثة لـ 8 محافظات في الصعيد. 

وتابعت نيفين القباج، خلال كلمتها المذاعة على التلفزيون المصري، أن القافلة محملة بـ 1250 طنًا من الاحتياجات والسلع الغذائية، وتستهدف أكثر من 2 مليون وجبة، لافتةً إلى أن من المقرر توزيع 125 ألف كرتونة مواد غذائية لصالح الأسر الأكثر استحقاقًا. 

وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القافلة تؤكد جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تجاه كل المصريين، مشيرةً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص وإحساسه بالمسئولية المجتمعية في هذه الأزمة هو شيء مثمن ومقدر، مؤكدة استمرار الدعم في الأسابيع المقبلة في جميع المحافظات الوجه القبلي.

وأوضحت القباج أن هذا العمل يوفي احتياجا أصيلا للمجتمع المصري في الأزمة المترتبة على فيروس كورونا، مشيرة إلى أن القوافل ستخرج في رمضان وستستمر لما بعد رمضان لنواجه تداعيات أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا دائما بين الوزارات ومع المحافظات وتضم المجتمع المدني. 
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