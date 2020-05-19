جامعة أسيوط تخصص منافذ لبيع الكمامات بسعر التكلفة.. فيديو وصور

" ممنوع دخول جامعة أسيوط والمستشفيات الجامعية بدون كمامة " شعار رفعته جامعة أسيوط منذ الأحد الماضي بعد أن أصبح ارتداء الكمامة أساسيا للسماح بدخول الجامعة والمستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن قراره يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على الحفاظ على صحة وسلامة منتسبيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تطبيق عدد من الإجراءات الإضافية في إطار خطة التعايش مع كوفيد 19 .

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وكشف الدكتور طارق الجمال انه سوف يتم تخصيص عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع الكمامات بسعر التكلفة وذلك تيسيرًا على الأفراد والمقرر أن تغطى الحرم الجامعي بالكامل وكذلك الكليات الواقعة خارجه، وذلك بالتعاون مع مؤسسة 2020 لعلاج مرضى الأورام في صعيد مصر والتي قامت بأخذ زمام المبادرة منذ بدء انتشار الجائحة بتأسيس نقط لإنتاج المستلزمات الوقائية بمبنى العيادات بالمستشفى الجامعي .

وأضاف الدكتور مصطفى الشرقاوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة 2020 لعلاج مرضى الأورام بصعيد مصر أن نقطة إنتاج المستلزمات الوقائية تعمل على إنتاج من 4 إلى 5 آلاف كمامة يوميًا وذلك لتلبية احتياجات الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية ، وهى كميات كافية لتغطية احتياجات كافة أفراد المجتمع الجامعي والمترددين عليها.





مشيرًا إلى أنه جارى إعداد خطة عمل لتحقيق تنفيذًا لتوجيهات إدارة الجامعة وتحت إشراف الدكتور أحمد عبده جعيص الرئيس الشرفي للجمعية وذلك لتفعيل منافذ البيع الثابتة والمتحركة وتحديد أماكن توزيعها وتوفير الأفراد القائمين بالعمل على هذا وتكليف ياسين ثابت أمين عام المؤسسة بمتابعة تنفيذها.

وكانت الصفحة الرسمية لادارة الاعلام بجامعة أسيوط نشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أماكن بيع الكمامات واسعارها للعاملين بلجامعة ولرواد المستشفيات الجامعية حيث ذكرت الصفحة انه يقتصر منفذ بيع الكمامات بالمبنى الإدارى على العاملين فيه، أما الكليات فقد تم إصدار توجيهات مباشرة لأمناء الكليات باستلام حصة كل كلية يوميا حسب الطاقة البشرية المتواجدة بها فعليا.

و يحق لكل فرد من المبنى الإداري بالحصول على كيس واحد يضم عدد 2 كمامة فى كل كيس ب 2 جنيه للكيس بواقع 1 جنيه لكل كمامة لكافة المنتسبين لأسرة الجامعة وذلك مساهمة من الجامعة ومؤسسة ٢٠٢٠ لعلاج مرضى الأورام فى التخفيف عن كاهل منتسبيها.

كما تم تخصيص منفذ بيع حر للكمامات أمام كلية التربية للراغبين في الحصول على مزيد من الكمامات لاستخدامه الشخصي تحت إشراف مؤسسة ٢٠٢٠ على أن تكون سعر الكمامة الواحدة بمنفذ البيع الحر ٢ جنيه.

أما فيما يخص مستشفيات أسيوط الجامعية فتم تخصيص 3 مقرات للمؤسسة داخل مستشفيات جامعة أسيوط لتنفيذ قرار رئيس الجامعة وتوفير الكمامات للمترددين على المستشفيات من المرضى وذويهم بسعر التكلفة على أن يكون كل كيس يحتوي على 2 كمامة بقيمة 5 جنيه للجمهور.