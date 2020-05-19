بدءا من يونيو قبول الطلبات.. اعتماد قواعد القبول لمرحلة رياض الأطفال بالبحيرة

اعتمد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة، نشرة القبول بمدارس رياض الاطفال 2020/2021 ومن المقرر ان يبدأ قبول طلبات الالتحاق اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 1/6/2020 وحتى الأربعاء الموافق 1/7/2020 .





وأكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم التوجيه والتأكيد على قيام جميع الروضات بالاعلان عن شروط القبول والتقدم لمرحلة رياض الاطفال بأماكن بارزة بالمدرسة والادارة التعليمية على ان يتضمن الاعلان موعد البداية والنهاية وشروط القبول .





وأشار إلى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لوقاية وحماية المتقدمين والمترددين على مواقع التقديم من اية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.





وشدد وكيل تعليم البحيرة على الإلتزام بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن التدابير الإحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام.





واتخـــاذ كافــة التـدابير الوقائية اثنــاء التقديم بما فيها (ارتداء الكمــــامات والقفـــازات – و ان يكون التقديم في مكان مفتوح جيد التهوية – تقسيم المتقدمين على حسب المستوى الاول ، المستوى الثانى تقليلا للتزاحم.



