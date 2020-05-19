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محافظات

إخضاع 750 وافدا من السعودية للحجر الصحي بالمدن الجامعية في الشرقية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:35 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أ ش أ
استقبل محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، يرافقه عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق 750 من الوافدين من المملكة العربية السعودية، لقضاء فترة الحجر الصحي بالمدن الجامعية لمدة 14 يومًا، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس"كورونا" المستجد.


وقال رئيس الجامعة - في بيان الثلاثاء - إنه تم تسكين الوافدين فور وصولهم للمدن الجامعية وتوزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية عليهم، وكذلك توفير كميات كبيرة من المستلزمات الطبية. 


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وأضاف أنه تم تزويد المدن الجامعية بالفرق الطبية المؤهلة والمدربة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة طبقا للبروتوكولات، مشيرا إلى أنه تم إخضاع الوافدين للمدن الجامعية لجهاز الكاشف الحراري وتطهير وتعقيم حقائبهم كإجراء احترازي ووقائي. 


وأشار رئيس الجامعة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، موضحًا أن مجموعات من أطباء الحجر الصحي كانوا في استقبال المصريين العائدين من السعودية، وقاموا بتوقيع الكشف الطبي على العائدين فور وصولهم، وكذلك تعقيم وتطهير متعلقاتهم وأمتعتهم الشخصية. 
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