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مرأة

20 فائدة لتناول الزبيب في رمضان

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:48 م
الزبيب
الزبيب
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آلاء حسن
الزبيب هو العنب المجفف ومنه الاسود والاصفر ومنه المحتوي على البذور وآخر بدون بذور ويتميز الزبيب بخواص العنب الطازج ويحتوي على البوتاسيوم، الفوسفور، الكالسيوم، والمغنيسيوم ، النحاس، الحديد، الألياف الكربوهيدرات.  

وكشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن بعض فوائد الزبيب الطبية : 

- يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع

- يساهم في خفض مستوى الكوليسترول في الدم

- يحمي من الاصابة بأمراض القلب

- ملطف للسعال بشرب مغلي الزبيب في الماء

- طارد للبلغم

- يعتبر مضاد للأكسدة

- يحمي من تكوّن طبقة البلاك على الاسنان

- يخلص الجسم من السموم

- يقلل من النزيف خلال الدورة الشهرية

- يقوي وظائف عمل الكبد والمعدة والطحال

- مقوي للذاكرة

-يساهم في الحماية من الإصابة بسرطان القولون

- يحمي من الإصابة بهشاشة العظام

- مضاد للالتهابات

- ملين للأمعاء

- منقي للدم

- ننصح بتناول كمية معتدلة منه مقدار حجم قبضة الي، لا يصلح لمرضى السكري
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