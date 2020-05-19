20 فائدة لتناول الزبيب في رمضان

الزبيب هو العنب المجفف ومنه الاسود والاصفر ومنه المحتوي على البذور وآخر بدون بذور ويتميز الزبيب بخواص العنب الطازج ويحتوي على البوتاسيوم، الفوسفور، الكالسيوم، والمغنيسيوم ، النحاس، الحديد، الألياف الكربوهيدرات.
وكشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن بعض فوائد الزبيب الطبية :
- يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع
- يساهم في خفض مستوى الكوليسترول في الدم
- يحمي من الاصابة بأمراض القلب
- ملطف للسعال بشرب مغلي الزبيب في الماء
- طارد للبلغم
- يعتبر مضاد للأكسدة
- يحمي من تكوّن طبقة البلاك على الاسنان
- يخلص الجسم من السموم
- يقلل من النزيف خلال الدورة الشهرية
- يقوي وظائف عمل الكبد والمعدة والطحال
- مقوي للذاكرة
-يساهم في الحماية من الإصابة بسرطان القولون
- يحمي من الإصابة بهشاشة العظام
- مضاد للالتهابات
- ملين للأمعاء
- منقي للدم
- ننصح بتناول كمية معتدلة منه مقدار حجم قبضة الي، لا يصلح لمرضى السكري
وكشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن بعض فوائد الزبيب الطبية :
- يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع
- يساهم في خفض مستوى الكوليسترول في الدم
- يحمي من الاصابة بأمراض القلب
- ملطف للسعال بشرب مغلي الزبيب في الماء
- طارد للبلغم
- يعتبر مضاد للأكسدة
- يحمي من تكوّن طبقة البلاك على الاسنان
- يخلص الجسم من السموم
- يقلل من النزيف خلال الدورة الشهرية
- يقوي وظائف عمل الكبد والمعدة والطحال
- مقوي للذاكرة
-يساهم في الحماية من الإصابة بسرطان القولون
- يحمي من الإصابة بهشاشة العظام
- مضاد للالتهابات
- ملين للأمعاء
- منقي للدم
- ننصح بتناول كمية معتدلة منه مقدار حجم قبضة الي، لا يصلح لمرضى السكري