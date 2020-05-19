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محافظات

بسبب مخالفات متعددة.. محافظ دمياط تقرر غلق 24 فندقا في رأس البر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:15 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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زينب الزغبي
أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، غلق 11 فندقا شعبيا و13 فندقا سياحيًا بمدينة رأس البر، بإحمالى 24 فندقًا.

وأوضحت المحافظ في بيان، الثلاثاء، أن سبب الغلق هو  لوجود مخالفات تتعلق بالاشتراطات والمعايير الصحية التى أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وكذلك الإجراءات الاحترازية المُعلن عنها وغيرها من المخالفات الفنية والإدارية، والتي تم رصدها بمعرفة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 242 لسنة 2020 من مديريتى الصحة والطب البيطري والدفاع المدني والأمن الصناعي وإدارات السياحة والبيئة والتفتيش المالي والإداري والمتابعة بالديوان العام. 

وأشارت عوض إلى أن اللجنة تقوم بالتفتيش على جميع المنشآت الفندقية السياحية منها والشعبية بنطاق محافظة دمياط، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى استمرار غلق الفنادق التى صدرت بشأنهم تلك القرارات وذلك لحين زوال أسباب الغلق. 

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جدير بالذكر أن من ضمن الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد غلق كافة الفنادق براس البر منعا للتجمعات وعدوى انتشار الفيروس. 

ووجّهت محافظ دمياط تعليماتها الى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، وجميع الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات، واتخاذ التدابير الأمنية والإدارية لحين زوال أسباب الغلق.
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