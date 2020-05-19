الأورمان: توزيع 2000 قطعة ملابس جديدة مجانا على فقراء كوم حمادة

تواصل مؤسسات المجتمع المدنى بمحافظة البحيرة أعمالها بالتعاون الجهاز التنفيذي رفع المعاناة عن كاهل المواطنين غير القادرين بالقرى الأكثر احتياجًا وغيرها لتخفيف الأعباء عنهم.





وشدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة في الأعياد والمناسبات والظروف الاستثناىيه التي تمر بها البلاد.





وأشار المحافظ إلى الدور الذي تقوم به جمعية الاورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهادف القرى الأكثر احتياجًا، وتكثيف المساعدات بها، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي، والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.









وثمّن المحافظ دور جمعية الأورمان فى تنظيم معارض لتوزيع الملابس، والتي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكدًا توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر.





فيما أعلن عادل درغام - مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة عن تنظيم معرض لتوزيع 2000 قطعة ملابس جديده للاطفال بالمجان على الأسر من محدودي الدخل والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة بعزبة كفر زيادة بمركز ومدينة كوم حمادة.





وأشار إلى أن تنظيم معرض الملابس يأتي في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم كل سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم.