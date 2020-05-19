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رياضة

وزير الشباب والرياضة يستقبل علي الدين هلال بمقر الوزارة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:58 م
صدى البلد
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ريهام بكير
استقبل اليوم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الدكتور على الدين هلال وزير الشباب السابق وأستاذ العلوم السياسية بديوان وزارة الشباب والرياضة.

وتناول اللقاء مناقشة العديد من الأنشطة والمشروعات والبرامج التى تنفذها الوزارة حاليا فى شتي المجالات.

كما بحث الدكتور أشرف صبحى مع الدكتور على الدين هلال أوجه ومجالات تطوير بعض الأنشطة والفعاليات الشبابية وبرامج التنمية والمشاركة السياسية للنشء والشباب وتعميق روح الولاء والانتماء لدى الشباب ومنها آليات تطوير برلمانات الطلائع والشباب وبرامج التعليم المدنى والقيادات الشبابية.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى أنه حريص منذ توليه المسؤولية أن يكمل مسيرة الوزراء السابقين وأن يبني ويكمل كل ما هو إيجابي من مشروعات وأنشطة، بالإضافة إلى استكمال المشروعات الإنشائية التى  تضمنت تطوير للأندية ومراكز شباب والمدن والمنتديات الشبابية ومراكز التعليم المدنى والملاعب وحمامات السباحة ومختلف مشروعات تطوير البنية الرياضية فى جميع محافظات مصر.

مشيرا إلى أنه بحث مع الدكتور على الدين هلال العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الشبابي وفى مقدمتها تلك البرامج والمشروعات التى تنفذها الوزارة والمعنية بتطوير القدرات الشبابية  وبرامج توعية النشء والشباب التى تهدف إلى تعميق ونشر الوعى بالدور الوطنى الكبير والمشرف للقوات المسلحة المصرية والشرطة الباسلة فى مواجهة والقضاء على كافة أوجه الإرهاب البغيض.

وأشاد الدكتور على الدين هلال بالجهود التى تبذلها وزارة الشباب والرياضة حاليا فى شتي المجالات وخاصة,تلك المبادرات الشبابية التى يتم إطلاقها من خلال العديد من وسائل التواصل الاجتماعي والاليات التكنولوجية المتاحة.
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