وزير الرياضة يشيد بجهود رمزي هندي وضياء دويدار في تطوير مراكز الشباب

وفي سياق آخر، بشأن الإجراءات المتعلقة بمرحلة ما بعد شهر رمضان، قال رئيس الوزراء: "ابتداءً من منتصف يونيو سيتم النظر في عودة فتح المطاعم مرة أخرى مع إجراءات احترازية وغيرها من الأنشطة، على أن نعلن عن الإجراءات الخاصة بالأماكن المفتوحة تباعًا، واعتبارًا من النصف الثاني من يونيو سيتم دراسة إعادة إقامة بعض الشعائر الدينية بأماكن العبادة بإجراءات احترازية".



