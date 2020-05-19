وزير الرياضة يشيد بجهود رمزي هندي وضياء دويدار في تطوير مراكز الشباب

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجهود رمزي هندي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، والدكتور ضياء دويدار مدير عام الإدارة العامة لمنشآت مراكز الشباب، في عملية تطوير مراكز الشباب خلال الفترة الماضية.
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ووجه الوزير الشكر للثنائي على جهودهما لإنجاز عمليات تطوير مراكز الشباب خلال الفترة الأخيرة مع الحفاظ على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وتحقيق خطة الوزارة الإنشائية.
وشدد الوزير على أن رمزي هندي قدم نموذجا ناجحا رغم محاولات البعض عرقلة مسيرة العمل، مؤكدا أن التطوير في مراكز الشباب لا يشمل فقط البنية التحتية الإنشائية بل يمتد إلى تطوير الأنشطة سواء كانت رياضية أو ثقافية أو اجتماعية، والتي تم تفعيلها أون لاين في ظل تداعيات أزمة كورونا الحالية.