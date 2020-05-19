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رياضة

وزير الرياضة يشيد بجهود رمزي هندي وضياء دويدار في تطوير مراكز الشباب

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:48 ص
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجهود رمزي هندي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، والدكتور ضياء دويدار مدير عام الإدارة العامة لمنشآت مراكز الشباب، في عملية تطوير مراكز الشباب خلال الفترة الماضية.


ووجه الوزير الشكر للثنائي على جهودهما لإنجاز عمليات تطوير مراكز الشباب خلال الفترة الأخيرة مع الحفاظ على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وتحقيق خطة الوزارة الإنشائية.

وشدد الوزير على أن رمزي هندي قدم نموذجا ناجحا رغم محاولات البعض عرقلة مسيرة العمل، مؤكدا أن التطوير في مراكز الشباب لا يشمل فقط البنية التحتية الإنشائية بل يمتد إلى تطوير الأنشطة سواء كانت رياضية أو ثقافية أو اجتماعية، والتي تم تفعيلها أون لاين في ظل تداعيات أزمة كورونا الحالية.

وفي سياق آخر، بشأن الإجراءات المتعلقة بمرحلة ما بعد شهر رمضان، قال رئيس الوزراء: "ابتداءً من منتصف يونيو سيتم النظر في عودة فتح المطاعم مرة أخرى مع إجراءات احترازية وغيرها من الأنشطة، على أن نعلن عن الإجراءات الخاصة بالأماكن المفتوحة تباعًا، واعتبارًا من النصف الثاني من يونيو سيتم دراسة إعادة إقامة بعض الشعائر الدينية بأماكن العبادة بإجراءات احترازية".

الجدير بالذكر أن النشاط الرياضي متوقف حاليا في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة.
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