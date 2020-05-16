وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال إنشاء ملعب قانوني بمركز شباب الراهبين بالغربية





وشهد الوزير عرضًا تقديميًا حول مجهودات المركز ورؤية مجلس الإدارة في تشغيل الملعب القانوني بعد الإنتهاء من إنشاؤه، واستئناف النشاط.





ووجه وزير الشباب والرياضة بدراسة طرح المساحة الخالية بمركز شباب الراهبين لإنشاء مشروعات استثمارية عليها بمشاركة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع.





كما تعرف الوزير على الدور المجتمعي لمركز الشباب، ومشاركة أعضائه في تعقيم وتطوير قرية الراهبين، وتوزيع منشورات التوعية والوقاية من فيروس كورونا، والتطوع في خدمة المواطنين عند صرف معاشاتهم، والمشاركة في مبادرات "لا للتجمع، خليك في البيت، اكتشف موهبتك بالبيت".









وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالمشاركة المجتمعية لمراكز الشباب، ومشاركة الشباب في المبادرات التي اطلقتها الوزارة ومراكز الشباب انطلاقًا من المسئولية المجتمعية، وخدمة المواطنين، مشيرًا إلى رؤية الوزارة إلى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية كمحور رئيسي من استراتيجية وزارة الشباب والرياضة.









وكان وزير الشباب والرياضة قد قام اليوم السبت بافتتاح الملاعب المطورة بمراكز شباب "سمنود، ميت عساس، طليمة، كفر حسان"، وتفقد مركز شباب الناصرية.

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برفقة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال إنشاء الملعب القانوني بمركز شباب الراهبين بمدينة سمنود ؛ للوقوف على معدل الإنجاز المحقق بالملعب حتى الآن.