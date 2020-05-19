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أخبار العالم

لم يلتزم بقواعد السلامة.. الرئيس التونسي يلتقي عائلة شهيد بدون ارتداء كمامة.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:42 م
قيس سعيد
قيس سعيد
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شيماء مصطفى
أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد أمس، الإثنين، زيارة لأسرة الشهيد طارق الدزيري بمدينة الفحص بولاية زغوان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للرئيس التونسي، وعدم التزامه بقواعد السلامة وإجراءات الحجر الصحي. 

وظهر قيس سعيد في الصور ومقطع الفيديو المتداول، بدون ارتداء كمامة صحية، كما لم يلتزم بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضت بسبب فيروس كورونا، خلال لقائه عائلة الشهيد الدزيري.

كانت تونس، أعلنت أمس الاثنين، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة التونسية إنه عدد المتعافين من مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، وصل إلى 816 شخصا من بين 1037 إصابة تم تسجيلها منذ ظهور الوباء في البلاد.

وأشارت الوزارة التونسية إلى أنها قامت بإجراء 781 تحليلا مخبريا لم يتم تسجيل أي اصابات من بينهم.

وأضافت أن عدد الوفيات مازال مستقرا عند 45 حالة وفاة.

وبذلك يصبح عدد الحالات التي لا تزال تحمل الفيروس 176 حالة.
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