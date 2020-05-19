تقل 298 راكبا.. مطار مرسى علم يستقبل رحلة مصريين من جدة

استقبل مطار مرسى علم الدولى،اليوم الثلاثاء، رحلة طيران جديدة لمصريين بالخارج، قادمة من جده ، على متنها 298 مصريا، ضمن الرحلات الاستثنائية التى أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو، لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه قال مصدر بمطار مرسى علم الدولى، إنه فور وصول الرحلة القادمة من جده وجه رجال الخدمات الأرضية بمطار مرسى علم معدات الخدمات للطائرة، وقام رجال الطب الوقائى بعد ذلك بالبدء فى عملية التعقيم المتبعة للركاب.

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من جانبه قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن فرق التعقيم من الحجر الصحى والطب الوقائى قامت بتعقيم الركاب وكذلك حقائب العائدين من الخارج على متن الرحلة القادمة من الخرطوم لمرسى علم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه عقب عملية التعقيم، تم اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهى قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى.

كانت منال صالح، مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أعلنت أن هناك لجانا تابعة لوزارة السياحة، تستقبل العائدين من الخارج وتسهل لهم إجراءات الوصول حتى الوصول للفندق المخصص للإقامة فترة الحجر الصحي لهم.

وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن أعضاء تلك اللجان يقومون بإعطاء العائدين من الخارج أرقام هواتف للاتصال بها في حالة وجود أي مشكلات تواجههم داخل الفندق، مؤكدا أن كذلك يتم تعليق لافتات داخل الفنادق موضح عليها أرقام هواتف لجان وزارة السياحة، وأن هناك تنسيقا كبيرا يتم مع إدارة الفنادق المختلفة لحل أي مشكلات تواجه العائدين من الخارج .