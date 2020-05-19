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بين الناس

شاهد.. شلل مرورى في ميدان العتبة وسط تواجد الآلاف من الباعة الجائلين

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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منار نور _كيرلس صلاح _ عمر خالد
شهدت منطقة ميدان العتبة  تكدس مرورى قبل اذان المغرب بدقائق مع عدم التزام بقرارات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا  

رصدت عدسة "صدى البلد"،حركة المرور في منطقة المعادي وما حدث من شلل مروري، في مخالفة لتعليمات مجلس الوزراء بمنع التجمعات


وتزاحم المواطنون في مكان واحد بطريقة غبر مبررة ، في مخالفة لتعليمات الوقاية من كورونا.

وناشدت الحكومة المواطنين عدم الخروج من المنزل، طبقا لقرارات وزارة الصحة للحد من الإصابة بفيروس كورونا. 


وحددت وزارة الصحة، في خطتها للتعايش مع فيروس كورونا، 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا، نظرا لوجود خطر كبير من انتشار العدوى بسببها، وهي الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية، والمطاعم على أن يتم استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حاليا كذلك الجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات، وصالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية، وعدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات".
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