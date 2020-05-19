بالنشادر والبرتقال.. طريقة عمل بسكويت العيد.. فيديو

وقت التحضير: ساعة

وقت الطبخ: 15 دقيقة

تكفي لـ : 10 أشخاص

طريقة عمل بسكويت العيد





مقادير طريقة عمل بسكويت العيد





3 أكواب دقيق

¾ كوب زبدة طرية أو سمنة

¾ كوب سكر باودر منخول

⅛ كوب حليب

3 بيضات

½ ملعقة كبيرة نشادر

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة باكينج باودر

رشة ملح

طريقة تحضير بسكويت العيد بالنشادر :



1- في وعاء ضعي الزبدة والسكر، وقمي بخفقها بالمضرب الكهربائي، وذلك حتى يُصبح القوام هشًّا وفاتح اللون.

2- أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق، ثم أضيفي الفانيليا،

أضيفي

النشادر ، ثم اخفقي.

3- أضيفي الحليب واخفقي، ثم قومي بإضافة الدقيق والملح والباكينج باودر واخفقي جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات.

4- سخني الفرن عند درجة حرارة 180.

5- ضعي العجين في كيس الحلواني وشكليه في صينية فرن على ورق زبدة.

6- ضعي الصينية في الفرن لمدة 10 – 15 دقيقة حتى يُصبح اللون ذهبيّا.