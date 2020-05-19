AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالنشادر والبرتقال.. طريقة عمل بسكويت العيد.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:31 م
طريقة عمل بسكويت
طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر او البرتقال
Advertisements
آية التيجي
تعتبر طريقة تحضير بسكويت العيد من أشهر أكلات عيد الفطر عند المصريين ويعد بسكويت العيد من أهم طقوس الاحتفال الأساسية، لذلك سنقدم طريقة تحضير بسكويت العيد بالنشادر والبرتقال فى المنزل بخطوات سهلة وطعم مميز على طريقة الشيف نونا.

وقت التحضير: ساعة
وقت الطبخ: 15 دقيقة
تكفي لـ : 10 أشخاص

ويعتاد كل المصريين في عيد الفطر المبارك وبعد انتهاء شهر رمضان المبارك، تناول المعجنات كـ الكحك والبسكويت والبيتي فور إحتفالًا بقدوم العيد، والتى يأتى على رأسها طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر والبرتقال، والذي يمكن تناوله مع الشاي والشاي باللبن او النسكافيه.

إقرأ ايضا | هيلثي قليل السعرات.. طريقة عمل كحك العيد لمرضى السكري.. فيديو

طريقة عمل بسكويت العيد

مقادير طريقة عمل بسكويت العيد

3 أكواب دقيق
¾ كوب زبدة طرية أو سمنة
¾ كوب سكر باودر منخول
⅛  كوب حليب
3 بيضات
½ ملعقة كبيرة نشادر
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة صغيرة باكينج باودر
رشة ملح

طريقة تحضير بسكويت العيد بالنشادر :

1- في وعاء ضعي الزبدة والسكر، وقمي بخفقها بالمضرب الكهربائي، وذلك حتى يُصبح القوام هشًّا وفاتح اللون.

2- أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق، ثم أضيفي الفانيليا، أضيفي النشادر ، ثم اخفقي.

3- أضيفي الحليب واخفقي، ثم قومي بإضافة  الدقيق والملح والباكينج باودر واخفقي جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات.

4- سخني الفرن عند درجة حرارة 180.

5- ضعي العجين في كيس الحلواني وشكليه في صينية فرن على ورق زبدة.

6-  ضعي الصينية في الفرن لمدة 10 – 15 دقيقة حتى يُصبح اللون ذهبيّا.

7- ويمكن استبدال الحليب بعصير البرتقال لعمل بسكويت البرتقال .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل كيك البرتقال

بعد بسكويت الـ10 دقائق.. أطعمة يستغرق إعدادها وقتا قليلا بطريقة سهلة

في شم النسيم .. اصنعي كيكة التوت الشهية

حلويات رمضان.. تعلمي طريقة عمل بسكويت الشورت كيك بالفراولة

مع اقتراب عيد الفطر.. طريقة عمل بسكويت النشادر للشيف نجلاء الشرشابي.. فيديو

طريقة عمل بسكويت الياميش

ترشيحاتنا

ليلى علوي توجه رسالة للفنان جمال سليمان وإيناس الدغيدي

هل أصيب محمد صلاح بـ كورونا؟.. 6 لاعبين في الدوري الإنجليزي يحملون الفيروس

حارس بيراميدز يتلقى صدمة موجعة من الأهلى

شاهد.. سد إليسو المثير للجدل كارثة جديدة لأردوغان تهدد دولتين عربيتين

باستخدام أشعة الليزر .. الإمارات تطور جهازا جديدا سريعا لاكتشاف فيروس كورونا

نائب وزير التعليم يعلن وفاة معلمين بسبب كورونا ويصدر بيانا لنعيهما

AdvertisementS

وزير التعليم لـ صدى البلد: نتيجة الأبحاث ليست بالدرجات.. و100 / 100 تعني مقبولا

اشتعال النيران في نخل مستشفى حميات إمبابة بالجيزة

الصحة: تسجيل 720 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

استثناء المطاعم والإجازة تبدأ السبت.. 20 قرارا لـ رئيس الوزراء في أسبوع العيد

كشف لغز العثور على طفلة مقتولة بالدقهلية.. ابن عمها اغتصبها وتخلص منها

عداد كورونا اليومي.. مصر تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية

لا تلمسوا العين أو الفم.. الصحة تصدر 5 نصائح لتفادي الإصابة بفيروس كورونا

ألقى نفسه من الشرفة.. انتحار مريض كورونا داخل عزل مستشفى الصدر بالعباسية

إعلامي شهير يسخر من سيد عبد الحفيظ بعد مقلب «رامز مجنون رسمي»

الصحة: تسجيل أعلى معدل يومي للإصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء فى مصر

حدد الاستثناءات والعقوبة..مدبولي يُصدر قرارًا بشأن تنظيم الإجراءات الاحترازية فى العيد

بعد إصابته بالفشل الكلوي.. آخر التطورات الصحية لـ خالد سامى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحمي من مرض خطير.. ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور الشيا

مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد