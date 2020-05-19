إنا لله وإنا إليه راجعون.. نجوى فؤاد تنعى الشيخ صالح كامل

















وكتبت نجوى فؤاد "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وعزائي الشديد للأسرة".





جدير بالذكر أن الشيخ صالح كامل اشتهر بعشقه لمصر والاستثمار فيها، كما أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها القيادة السياسية وبمعدلات التنمية في مصر.













وتوفى الشيخ صالح كامل ، مساء أمس الاثنين ، بعد سلسلة من المشاريع القوية التي كان يرأسها في مصر و السعودية، فقد كان يعتبر من اهم المستثمرين في الوطن العربي لانه نجح في مشاريع مختلفة وكسب ثقة الجميع . ـ









ولد الشيخ صالح كامل في السعودية عام 1941، لأسرة ميسورة الحال ، فقد كان يعمل والده في ديوان مجلس الوزراء ، و لكنه فضل أن يعتمد على نفسه و لم يعتمد على نفوذ والده حتى أصبح رجل أعمال ناجح و شهير، وامتلك اكثر من 300 شركة وبنكًا لهم فروع في 45 دولة حول العالم.









وتعد مجموعة " ART" من ابرز المشاريع الخاصة بالشيخ صالح في مصر ، فهي تدر مبالغ ضخمة لأنها تحصل على حقوق بث أفلام و مباريات عالمية .









وصنف الشيخ صالح عبدالله كامل من ضمن أكثر 50 شخصية عربية وعالمية مؤثرة في العالم خلال عام 2006؛ بسبب اسهاماته الاقتصادية الكبيرة و الواضحة.











