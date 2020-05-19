حرائق المحافظات .. 10 سيارات إطفاء للسيطرة على نيران مخزن السلاب .. واشتعال ميكروباص بلبيس

على الفور تم توجيه ١٠ سيارات اطفاء الى مكان البلاغ و ٢ خزان مياه ٥٠ طن، وتبين ان المخازن تحوى كميات كبيرة من السيراميك والبلاستيك والادوات الصحية والمخلفات التى ساعدت على سرعه انتشار النيران بصورة كبيرة.

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق هائل شب داخل مخازن بمبنى ادارى خاص بأحد الشركات بدائرى المعادى ، حيث التهمت النيران محتويات المخازن بالكامل ، ويجرى الان عمليات التبريد .

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بإشتعال النيران في الأشجار المتواجدة على أسوار مستشفي حميات إمبابة على كورنيش النيل.

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية منذ قليل من السيطرة على حريق نشب بميكروباص بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتم السيطرة على الوضع من دون وقوع خسائر بشرية وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.





تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي بالمحافظة، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق بسيارة ميكروباص بموقف أبو سمران بمدينة بلبيس.





وعلي الفور تم إخطار رجال الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الوضع وتبين أن اشتعال النيران بالميكروباص نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجو، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة بمركز بلبيس.



