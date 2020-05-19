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حوادث

حرائق المحافظات .. 10 سيارات إطفاء للسيطرة على نيران مخزن السلاب .. واشتعال ميكروباص بلبيس

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:36 م
حريق
حريق
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قسم الحوادث
وقع اليوم عدد كبير من الحرائق فى عدد من المحافظات ، حيث كان لارتفاع درجة الحرارة عامل كبير على بعض تلك الحرائق التى تسببت فى خسائر بشرية ومادية كبيرة.

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق هائل شب داخل مخازن بمبنى ادارى خاص بأحد الشركات بدائرى المعادى ، حيث التهمت النيران محتويات المخازن بالكامل ، ويجرى الان عمليات التبريد .

تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق كبير داخل مبنى ادارى بمنطقة صقر قريش دائرة قسم المعادى .

على الفور تم توجيه ١٠ سيارات اطفاء الى مكان البلاغ و ٢ خزان مياه ٥٠ طن، وتبين ان المخازن تحوى كميات كبيرة من السيراميك والبلاستيك والادوات الصحية والمخلفات التى ساعدت على سرعه انتشار النيران بصورة كبيرة.


نشب حريق في الاشجار والنخل المتواجد على أسوار مستشفى حميات إمبابة بالجيزة.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بإشتعال النيران في الأشجار المتواجدة على أسوار مستشفي حميات إمبابة على كورنيش النيل.

وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والسيطرة على الحريق.

 وانتقلت سيارتين اطفاء الى موقع الحريق وجاري السيطرة على النيران ومنع امتدادها.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية منذ قليل من السيطرة على حريق نشب بميكروباص بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتم السيطرة على الوضع من دون وقوع خسائر بشرية وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي بالمحافظة، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق بسيارة ميكروباص بموقف أبو سمران بمدينة بلبيس.

وعلي الفور تم إخطار رجال الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الوضع وتبين أن اشتعال النيران بالميكروباص نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجو، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة بمركز بلبيس.

تمكنت أجهزة الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق نشب في مخزن أنابيب عشوائي في قطعة أرض فضاء بالخانكة دون إصابات.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارا من المقدم أحمد شعراوي مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية بنشوب حريق في قطعة أرض فضاء تستخدم في تخزين أنابيب البوتاجاز بالخانكة.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث قبل انفجار الأنانبيب حيث امتدت النيران لمنزلين عشوائيين مجاورين دون خسائر في الأرواح.

وتبين أن الأنابيب يجري تشوينها في قطعة أرض فضاء لها سور من الطوب الأبيض وأن النيران اشتعلت فيها وامتدت لمنزلين غير مأهولين بالسكان.

فيما قرر العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة تشكيل لجنة لفحص الوضع القانوني للمخزن والمنازل المجاورة له وتحرير محاضر تعديات للمخالفين.
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