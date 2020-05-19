بلاش لحوم .. نصائح لتناول الطعام في آخر أيام الصيام

اقترب انتهاء شهر رمضان الكريم، وقد نشعر بالملل من تناول نفس الأطعمة التي تناولناها بالفعل في بداية الشهر ومع مرور أيامه، وإذا كنت من الأشخاص الذين التزموا بتناول طعام صحي خلال شهر رمضان وعليك بالاستمرار، وفيما يلي سنقدم لكم بعض النصائح البسيطة لتتبعوها في أواخر أيام الصيام.
نصحت الشيف السعودية دارين شاكر، بعمل أكلات وطبخات خفيفة في الأيام الأخيرة من الصيام والابتعاد عن الأكلات الدسمة، حتى تتقبل المعدة تدريجيا اختلاف مواعيد الأكل بعد انقضاء الشهر الفضيل.
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أضافت شاكر في منشور خاص لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، انه ينبغي في الأيام الأخيرة، الاعتماد بشكل كبير على الخضروات والسلطات ويفضل الابتعاد عن اللحوم والدواجن واستخدامها كمكملات وليست أكلات أساسية، بإضافة كميات بسيطة جدا منها على المائدة.
وشددت على حرص الأسر العربية على استهلاك كميات كبيرة من الفواكه والعصائر الطبيعية بعد الإفطار، وفترة الليل حتى السحور وكذلك ترطيب المعدة بأكل الزبادي واللبن الرايب، و كوكتيلات الفاكهة.
وقالت إنه يفضل الابتعاد تماما في الأيام الأخيرة من الصيام عن الحلويات وتناول كميات قليلة منها، للحفاظ على رشاقة الجسم وتجنب زيدة الوزن، واستكمال الشهر الكريم بلام.