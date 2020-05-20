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منوعات

نام لأطول فترة واحصل على مرتب خيالي.. تعرف على شروط التقديم للوظيفة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 12:39 ص
اختبار جودة سرير
اختبار جودة سرير
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أماني إبراهيم
النوم والاستلقاء على سرير مريح تعد العادة المفضلة للكثير حول العالم، حتى أن البعض يفضل النوم على الذهاب للعمل، ولكن ماذا لو توفرت وظيفة عبارة عن النوم على الأسرة المريحة فقط ؟

وفقا لصحيفة ميرور البريطانية فقد أعلنت إحدى الشركات العالمية عن حاجتها لتوفير موظفين لاختبار الأسرة الحديثة التي طورتها قبل طرحها بالأسواق، ليصبح متاحا لمن يتقدم أن يكسب المال نظير الساعات التي ينامها على السرير المريح.

وكانت قد أعلنت شركة أوليفيا على حسابها الرسمي، عن حاجتها لموظفين لاختبار الأسرة الجديدة، للحكم على مدى راحتها، وملائمة الحجم، والشكل الجمالي والمتانة، وسُيطلب من كل شخص تقديم تعليقات مكتوبة عن تجربته.

وسيحصل المرشح المحظوظ لهذه الوظيفة على 60 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة، وتتوقع الشركة امتلاك تقارير مفصلة عن هذه الأسرة خلال الشهر الجاري.


ويتطلب من الشخص الذي سيتم قبوله في وظيفة اختبار الأسرة، أن يكون ذو ذوق عالي، ويمتلك مهارات الكتابة الجيدة، وعدم وجود مشكلة صحية تعيق النوم مثل مشاكل التنفس أو أمراض في العين، ويمكن التقديم إليها عبر الحساب الرسمي للشركة قبل نهاية شهر مايو الجاري.

وجاءت خطوة الشركة لاختبار الأسة الجديدة بعد تراجع مبيعات الشركة منذ بداية الحظر ومواعيد الإغلاق الجارية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لهذا فكرت في طرح منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين، ومنها أسرة النوم، وأسرة الحدائق.
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نام لأطول فترة واحصل على مرتب خيالي.. تعرف على شروط التقديم للوظيفة

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