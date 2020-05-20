أمنية خليل تكشف سر تأخير عرض مسلسل «ليه لا» في رمضان.. فيديو

قالت الفنانة أمنية خليل، إن فريق عمل مسلسل ليه لا، بذل مجهود كبير وجميع الفريق متحمس لعرض المسلسل علي القنوات الفضائية.

وأضافت "خليل" خلال مداخلة علي برنامج سكايب علي قناة "mbc 4" الفضائية، أن المسلسل كان من المفترض عرضه من بداية شهر رمضان ولكن حدثت مشكلة.

وتابعت أمنية خليل, أن فريق عمل المسلسل ينتظرون عرضه بفارغ الصبر حتي يرون العمل الذي اجتهدوا فيه يظهر للمشاهدين حتي ينال إعجابهم.

وأوضحت أن فريق العمل أوقف تصوير المسلسل لمدة 21 يومًا تحفظا علي صحتهم وتخوفا من انتشار وباء فيروس كورونا.

وأشارت إلي أنه كان معهم طبيبان يلازم فريق العمل من بداية تصوير المسلسل تحفظا علي صحة فريق العمل وتخوفا من فيروس كورونا واي فيروسات أخرى متشابهة.