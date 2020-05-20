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محافظات

محافظ الوادي الجديد ينفي شائعة غلق المقابر خلال أيام العيد

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:23 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

نفى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ما تردد من شائعات عن غلق المقابر خلال أيام العيد.

وقال المحافظ، في بيان صحفي، إنه لا صحة لما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن غلق المقابر خلال أيام العيد، ونهيب بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات وتداولها لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

وأضاف المحافظ، أنه وجه الجهاز التنفيذي، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء بالالتزام بالبيانات الرسمية وعدم نشر أو تداول أخبار أو معلومات عن أزمة فيروس كورونا إلا من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن مديرية الصحة والصفحة الرسمية للمحافظة.

وأكد المحافظ، ضرورة الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة من بيانات معتمدة وعدم نشر أي معلومات أو تداولها على أنها موثقة وذلك درءا للشائعات، مشيرًا إلى أن جميع الحالات الإيجابية التي يجري تسجيلها، من المخالطين للمصابين ولا توجد حالات لم يجر تحديد مصدر إصابتها حتى الآن.

وأضاف أنه يجري تواصل أعمال متابعة الأسر المعزولة بمنازلهم، من خلال فرق الطب الوقائي للبدء في إجراءات تخفيف ورفع العزل عنهم بعد التزامهم بفترة العزل المقررة، مناشدا المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة، من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.


وكان محافظ الوادي الجديد، قد أعلن، عن تعافي عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا بعد وصولها للمحافظة وخروجها من مستشفى العزل الصحي باسنا ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 24 شخصًا.


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