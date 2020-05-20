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منوعات

بـ مقولة للإمام على.. رضوى الشربيني توجه رسالة لجمهورها

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:32 ص
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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محمد بدران
وجّهت الإعلامية رضوى الشربينى رسالة لجمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتبت رضوى الشربينى قائلة: "‏عاشروا الناس عشرة إن غبتم حنوا إليكم ، وإن فقدتم بكوا عليكم "على بن ابى طالب".

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وكانت المذيعة رضوى الشربينى، قد وجهت رسالة للمصريين مؤخرًا ، لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت- خلال برنامجها "هي وبس"- "العالم حاليا يعيش في حالة مواجهة فيروس كورونا، ولكن رب الخير لا يأتي إلا بالخير للإنسان، وكل شر يتواجد على الكون لابد وأن يكون من داخله خير للبشرية، ولا أحد يعلم ما هو الخير من هذا الفيروس إلا الله"‬.

‫يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.

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