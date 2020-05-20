بموت في إنجليزيتك.. رجاء الجداوي تسخر من فيفي عبده.. فيديو

وقعت الفنانة رجاء الجداوي ، ضحية مقلب الفنانة فيفي عبده في برنامج "خلي بالك من فيفي" المذاع على قناة "إم بي سي مصر".





وانفعلت رجاء الجداوي على فرد أمن منزل فيفي عبده، عندما قال فرد الأمن لها «الجزمة مفخخة».





وعلقت رجاء الجداوي على طريقة تحدث فيفي عبده باللغة الإنجليزية، قائلة:" بموت في إنجليزيتك".





وبدأت فيفي عبده في تنفيذ فقرات مقلبها في رجاء الجداوي، وهاجمت عاملة لدى فيفي عبده رجاء الجداوي مما أدى إلى دخول الجداوي في حالة من فقدان الوعي.





واضطرت فيفي عبده إلى كشف المقلب على الفور للحفاظ على صحة رجاء الجداوي.