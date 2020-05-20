متحدث باسم نتنياهو: آلاف الإيرانيين والعرب يطلبون الهجرة إلى إسرائيل

أثار المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأكيده زيادة أعداد الراغبين في الهجرة إلى إسرائيل.





وقال اوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي إن "آلاف الإيرانيين يطلبون حاليا الهجرة إلى إسرائيل وعددهم يتزايد باستمرار".





وتابع جنلدمان في تغريدته قائلا "الجهود التي يبذلها نظام الملالي الطغياني لغسل دماع الشعب الإيراني ضد إسرائيل فشلت كليا".





وأضاف "على فكرة, أتلقى طلبات كثيرة من مواطني دول عربية مختلفة يريدون أيضا الهجرة إلى إسرائيل.. بكل بساطة, الحياة هنا أفضل".





ولم يكشف المسؤول الإسرائيلي تفاصيل حول هوية العرب ممن يطلبون الهجرة إلى إسرائيل.