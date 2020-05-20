AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

متحدث باسم نتنياهو: آلاف الإيرانيين والعرب يطلبون الهجرة إلى إسرائيل

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:27 ص
اوفير جندلمان المتحدث
اوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي
Advertisements
قسم الخارجي
أثار المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأكيده زيادة أعداد الراغبين في الهجرة إلى إسرائيل.

وقال اوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي إن "آلاف الإيرانيين يطلبون حاليا الهجرة إلى إسرائيل وعددهم يتزايد باستمرار".

وتابع جنلدمان في تغريدته قائلا "الجهود التي يبذلها نظام الملالي الطغياني لغسل دماع الشعب الإيراني ضد إسرائيل فشلت كليا". 

وأضاف "على فكرة, أتلقى طلبات كثيرة من مواطني دول عربية مختلفة يريدون أيضا الهجرة إلى إسرائيل.. بكل بساطة, الحياة هنا أفضل".

ولم يكشف المسؤول الإسرائيلي تفاصيل حول هوية العرب ممن يطلبون الهجرة إلى إسرائيل.
 
في سياق آخر، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بما فيها الأمنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقب دخوله العزل الطبي.. الكشف عن نتيجة فحص كورونا لـ نتنياهو

إسرائيل تعلن تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن التوصل إلى علاج لفيروس كورونا

تعيين جلعاد أردان سفيرا لإسرائيل لدى واشنطن والأمم المتحدة

أبو مازن يعلن إلغاء اتفاقية أوسلو وجميع الاتفاقات مع إسرائيل وأمريكا

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيلها.. لغز وفاة ميمي شكيب مازال مجهولاً

أمن كومباوند عبدالله السعيد يرفض استقبال ضيوفه.. واللاعب يحرر محضرًا.. تفاصيل

بصور لمُشجعي صلاح بمونديال روسيا.. الصحف العالمية تتناول خبر ضبط عصابة مسلحة تستخدم قناع محمد صلاح في مصر

في عيد ميلاد علي حميدة.. معلومات لا تعرفها عنه

طفلان ولدا في نفس اليوم.. الصحة: خروج أصغر حالتين أصيبتا بـ كورونا.. صور

كلب ينهش رقبة صاحبه ويرديه قتيلا في المكسيك.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سيارة سباقات التحمل مرسيدس بنز CLK GTR .. صور

تقشير وتبييض ونضارة .. 3 ماسكات لبشرتك بـ القهوة

تنشط كورونا وترفع الضغط.. أضرار كارثية لـ المسكنات .. شاهد