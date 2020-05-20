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أخبار العالم

تخنق أي أمل في السلام.. بايدن يرفض ضم إسرائيل لأراض فلسطينية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 08:23 ص
المرشح الديمقراطي
المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن
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قسم الخارجي
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن إعلانه عدم تأييده لأي خطوات إسرائيلية لضم أجزاء جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال بايدن خلال مشاركته في فعالية عبر الفضاء الافتراضي لتجمع لليهود الديمقراطيين "لا أؤيد ضم إسرائيل لأراض فلسطينية، وسوف أنتهج طريقًا عكس تقويض ترامب لعملية السلام".


وأضاف بايدن "يجب على إسرائيل وقف التهديد بضم الأراضي وتوسيع نشاطها الاستيطاني لأنها بذلك تخنق أي أمل في السلام".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن الأحد الماضي أن "الوقت قد حان لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لصالح المستوطنات الإسرائيلية".

وتبنى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر 2016 القرار رقم 2334، الذي يدعو إسرائيل إلى وقف نشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضت إسرائيل تنفيذ بنوده.
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