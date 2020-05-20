بداخله 5200 قطعة.. ضبط مصنع كمامات غير مرخص في المنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط مصنع غير مرخص وبدون بيانات لتصنيع الكمامات.





وبحسب بيان، اليوم الأربعاء، جرى ضبط 5200 كمامة و400 عبوة معدة للبيع بدون ماركة، وضبط الخام المستخدم في تصنيع الكمامات، وعددها 30 رويال خام.





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وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن تلك الإجراءات تأتي في إطار إحكام الرقابة على جميع الأسواق والصيدليات، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





ووجه وكيل الوزارة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وتكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق والصيدليات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها لمراقبة وضبط الأسعار والتصدي بكل حسم لمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي مخالف.



