AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مفيش مصايف.. غلق جميع بوابات مدينة جمصة والمنصورة الجديدة غلقا كاملا في عيد الفطر

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:01 م
شاطيء
شاطيء
Advertisements
همت الحسينى
وقع  اليوم الأربعاء هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية بالإنابة عن المحافظ الدكتور أيمن مختار قرارا بغلق جميع بوابات مدينة جمصة وبوابات تقسيم ١٥ مايو والشيخ زايد والمنصورة الجديدة وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك فى الفترة من ٢٣ إلى ٢٩ مايو الجارى وذلك أمام المصطافين والمترددين.

جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية على مستوى محافظات مصر  وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى هذا الشأن.

وكلف نائب المحافظ محمد عبد الباقى رئيس مدينة جمصة  لسرعة التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية لإعداد القوات المرورية والأمنية لتنفيذ القرار الصادر منعا للتجمعات بالمدن المشار إليها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس المدينة إن القرار يتضمن غلق جميع الحدائق بنطاق مدينة جمصة بالكامل بما فيها تقسيم ١٥ مايو وحظر تواجد أى من المقيمين بمدينة جمصة على أى من شواطئ المدينة سواء فى جمصة أو تقسيم ١٥ مايو أو الشيخ زايد أو المنصورة الجديدة.

وعلق نائب المحافظ قائلا إنه تم اتخاذ  هذا القرار  انطلاقا من الحرص الكامل على صحة وحياة المواطنين  بمنع التجمعات بالمصيف خلال فترة عيد الفطر المبارك مما يساهم فى الحد من  انتشار فيروس كورونا.

وقال نائب المحافظ إنه تنفيذا لتكليفات المحافظ فهناك متابعة  مستمرة لأعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والمصالح ومواقف السيارات والشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة  لمواجهة فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت إصابة المحافظ وزوجته بفيروس كورونا بالإضافة إلى مدير البيئة بالمحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. قرار عاجل من محافظ الدقهلية بخصوص جمصة

عشان ما نبقاش زي إيطاليا.. غلق شاطئ جمصة للحد من كورونا.. فيديو

لمدة 10 أيام.. غلق كامل لـ 4 مدن في الدقهلية

إغلاق مدن كاملة وحظر تجول شامل.. ماذا تخطط الحكومة لـ شم النسيم

خوفا من انتشار كورونا في شم النسيم.. غلق كامل لـ مدينة جمصة

محافظ الدقهلية يقررغلق الحدائق والمتنزهات ومنع التجمعات خلال شم النسيم

ترشيحاتنا

دعاء ختم القرآن فى رمضان

الكاف يدرس إقامة مباراة نهائي دوري الأبطال في مصر.. والقرار النهائي بعد أيام

محمد أبو سعدة: عودة ميدان التحرير إلى كلاسيكيات القرن الماضي

بعد العروض الخليجية.. علي معلول يكشف موقفه من الرحيل عن الأهلي

من مطبخك.. 3 طرق طبيعية لـ تبييض الأسنان

موجة ثانية قادمة.. مذكرة مسربة من البنتاجون تتوقع استمرار كورونا حتى 2021

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت جلد.. سيرين عبد النور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة..صور

شاهد.. إصدار رعد المحدود من فورد رينجر.. صور

فيروس كورونا يحرم 5 أطفال من والدهم بعد وفاة الأم بسبب السرطان