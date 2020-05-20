مفيش مصايف.. غلق جميع بوابات مدينة جمصة والمنصورة الجديدة غلقا كاملا في عيد الفطر

جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية على مستوى محافظات مصر وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى هذا الشأن.





وكلف نائب المحافظ محمد عبد الباقى رئيس مدينة جمصة لسرعة التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية لإعداد القوات المرورية والأمنية لتنفيذ القرار الصادر منعا للتجمعات بالمدن المشار إليها للحد من انتشار فيروس كورونا.





وقال رئيس المدينة إن القرار يتضمن غلق جميع الحدائق بنطاق مدينة جمصة بالكامل بما فيها تقسيم ١٥ مايو وحظر تواجد أى من المقيمين بمدينة جمصة على أى من شواطئ المدينة سواء فى جمصة أو تقسيم ١٥ مايو أو الشيخ زايد أو المنصورة الجديدة.



وعلق نائب المحافظ قائلا إنه تم اتخاذ هذا القرار انطلاقا من الحرص الكامل على صحة وحياة المواطنين بمنع التجمعات بالمصيف خلال فترة عيد الفطر المبارك مما يساهم فى الحد من انتشار فيروس كورونا.



وقال نائب المحافظ إنه تنفيذا لتكليفات المحافظ فهناك متابعة مستمرة لأعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والمصالح ومواقف السيارات والشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة لمواجهة فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة المواطنين.





يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت إصابة المحافظ وزوجته بفيروس كورونا بالإضافة إلى مدير البيئة بالمحافظة.