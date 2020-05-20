الأردن: تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها حالة سعودية

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر ارتفاعا جديدا في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الأردن.





وقال جابر: إن وزارة الصحة الأردنية سجلت 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 20 إصابة سجلت أمس الثلاثاء.





وأضاف أن هذه الإصابات الـ23، 2 في المفرق، 7 لسائقي شاحنات، 7 حالات من عائلة واحدة مخالطة لسائق شاحنة بعمان، حالة لمصابة قادمة من السعودية، 2 من إربد، حالة مرتبطة بسائق الخناصري، حالة في الزرقاء من الدرجة الثالثة للمخالطين، 3 حالات بين القادمين من خارج المملكة.





وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الأردن إلى 672 شخصا.





إلى ذلك، أعلنت الحكومة الأردنية فرض حظر تجول شامل لمدة 3 أيام في البلاد ابتداء من ليل غد الخميس.



