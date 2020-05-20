AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأردن: تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها حالة سعودية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:31 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر ارتفاعا جديدا في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الأردن.

وقال جابر: إن وزارة الصحة الأردنية سجلت 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 20 إصابة سجلت أمس الثلاثاء.

وأضاف أن هذه الإصابات الـ23،  2 في المفرق، 7 لسائقي شاحنات، 7 حالات من عائلة واحدة مخالطة لسائق شاحنة بعمان، حالة لمصابة قادمة من السعودية، 2 من إربد، حالة مرتبطة بسائق الخناصري، حالة في الزرقاء من الدرجة الثالثة للمخالطين، 3 حالات بين القادمين من خارج المملكة.

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الأردن إلى 672 شخصا.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة الأردنية فرض حظر تجول شامل لمدة 3 أيام في البلاد ابتداء من ليل غد الخميس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عزل محافظة بالأردن إثر ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا.. فيديو

الأردن يسجل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا

مخالطين لحالة.. الأردن يسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأردن يسجل ارتفاعا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا

الأردن يعلن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن يسجل ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

وصفة بـ2 جنيه.. الخيار يمنع هشاشة العظام ويحسن الجهاز العصبي

ملك السيكو دراما ضحية رامز مجنون رسمي.. اليوم

وفاة فنان شهير بعد معاناة مع سرطان الرئة

صحى بامتياز.. ماذا يحدث للجسم عند تناول المشمش

مصائب 2020.. كورونا وخطر يهدد الأرض وجراد.. حكاية العام المنحوس

"الطفولة والأمومة" يهاجم إعلان التبرع لمستشفى الحروق: يسيء للطفل والأسرة المصرية

AdvertisementS

دراسة جديدة تؤكد قتل فيروس كورونا تلقائيا داخل سيارتك

18 يوليو.. محاكمة رامز جلال ومالك قناة إم بي سي بسبب مجنون رسمي

الحكومة: هؤلاء مستثنون من خصم الـ 1% من رواتبهم الشهرية

الصحة: تسجيل 745 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 21 حالة وفاة

وفاة 21 حالة .. الصحة تعلن تفاصيل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا

هنأ المصريين بعيد الفطر.. مدبولى: توفير كمامات مستدامة للمواطنين بأسعار مقبولة وجودة عالية

التحقيقات في حريق مستشفى حميات إمبابة: نشب بسبب حرارة الجو وسخونة أسلاك كهرباء

الصحة تنفي أرقام الإصابات والوفيات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فيروس كورونا

عميد طب قصر العيني تنفي صحة إجراء تحاليل فيروس كورونا بالمنازل

اخبار الفن .. ضحية رامز جلال .. وفاة فنان شهير بالسرطان .. سر ظهور ياسمين صبرى بفستان الزفاف مرتين

بعد الزيادة السنوية.. تعرف على مصروفات المدارس المصرية اليابانية لعام 2021

علي جمعة: بلعام بن باعوراء اكتشف اسم الله الأعظم ثم دعا على سيدنا موسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينقي الجسم من السموم.. مشروب كايلي جينر في الحجر المنزلي

رخيصة وفعالة.. 5 استخدامات جديدة لـ بيكربونات الصوديوم

مشكلة كل ست.. المعايير بالكوب والملعقة والجرام