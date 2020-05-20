مصير الدوري الممتاز.. انقسام في البرلمان بشأن عودة النشاط الرياضي

أيد نواب لجنة الرياضة بالبرلمان، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بعودة الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب والنوادي تدريجيا منتصف يونيو المقبل، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا، لكنهم اختلفوا حول عودة الدوري المصري والمسابقات الرياضية خلال الفترة الحالية في ظل انتشار الفيروس.
رأى بعض النواب العودة مجازفة تهدد حياة اللاعبين والعاملين بالمنظومة، فيما طالب البعض بالعودة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة كما حدث في بعض الدول الأوروبية.
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استحالة العودة
أوضح النائب طارق السيد، وكيل لجنة الرياضة بالبرلمان، أن عودة الدوري مستحيلة نظرا لعدد من الأسباب أبرزها صعوبة إنهاء المسابقة في موعدها قبل بداية الموسم الجديد فلا يزال هناك دور كامل متبقي من الدوري، كما أن هناك فترة شهرين تأهيل واستعداد للاعبين قبل عودتهم مرة أخرى للملعب.
وتابع النائب أن هناك صعوبة في السيطرة على الفيروس حال إصابة أحد اللاعبين، كما أن في حالة إصابة لاعب أو أكثر سيؤثر ذلك على أداء الفريق ومبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق، باستبعاد اللاعبين المصابين من الفرق، مطالبا بإلغاء الدوري لحين الانتهاء من فيروس كورونا.
دراسة العودة
من جانبه، قال النائب محمود حسين، نظيره بلجنة الرياضة، إن عودة المسابقات الرياضية داخل مصر ومن ضمنها الدوري يتعلق بمنظومة الأمان الصحي داخل المنظومة الرياضية، بحيث تصل نسبة الإصابة بفيروس كورونا داخل المنظومة "صفر%"، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية اللاعبين.
وأكد حسين في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة ستدرس ملف عودة المسابقات الرياضية على الرغم من صعوبة عودة دوري كرة القدم وغيره من الألعاب الجماعية، نظرا لخطورة تفشي الإصابة بفيروس كورونا حال إصابة أحد اللاعبين، فضلا عن صعوبة السيطرة على انتشاره بين باقي اللاعبين على عكس الألعاب الفردية.
التجربة الألمانية
فيما طالب النائب سمير البطيخي، عضو اللجنة، الحكومة المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بالاعتماد على التجربة الألمانية في عودة الدوري المصري والمسابقات الرياضية في ظل انتشار فيروس كورونا.
وأوضح النائب أن ألمانيا اتخذت عدد من الإجراءات الوقائية المشددة بتفعيل التباعد الاجتماعي بين اللاعبين حتى الموجودين على دكة الاحتياط، بجانب الكشف على جميع اللاعبين وإجراء الفحوصات الطبية عليهم باستمرار، فضلا عن عمليات التعقيم والتطهير المستمرة.