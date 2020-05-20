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حوادث

إصابة موظف ونجليه في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:10 م
نقل مصابين
نقل مصابين
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يوسف رجب

أصيب موظف وطفليه، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بقرية فاو قبلى التابعة لمركز دشنا.


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وتلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بانقلاب سيارة ملاكى فى قرية فاور قبلى، نتج عنه عدد من المصابين.


وبانتقال رجال الأمن، تبين إصابة كل من : شعبان سموم أحمد 50 عامًا، بكسر فى الساق اليسرى، و نجليه طه 9 أعوام، بسحجات وكدمات، وياسين 4 أعوام، بكدمات في الجسم.


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ودفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوى سعيد، مدير المرفق، بـ 3 سيارات اسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاو قبلى" دشنا المركزى".


وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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