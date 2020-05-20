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حوادث

انتشال جثة شاب غارق في نهر النيل بنجع حمادي

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:42 م
غرق شاب
غرق شاب
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يوسف رجب

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا، من انتشال جثة شاب غارق فى نهر النيل بمدخل مدينة نجع حمادى.


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تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، بـ انتشال جثة عيسى عبد الرحيم حسن 17 عاما، بعد غرقه فى نهر النيل بمدخل مدينة نجع حمادى.


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من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة اسعاف إلى موقع الغرق وتم نقل جثة الشاب إلى  مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى.

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و تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة و إن كانت هناك شبهه جنائية وراء الغرق من عدمه.

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تحرر محضر بالواقعة و اخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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