أحمد كريمة يدعو لجنود مصر على الحدود في حرارة الجو: يا رب سدد رميتهم وتقبل جهادهم

توجه الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إلى الله بالدعاء للجنود المصريين الصامدين على الحدود فى ظل هذا الحر الشديد.





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وأضاف كريمة، خلال برنامج «نور النبي»، مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة «صدى البلد»: " اننا ندعوا الله ان يسدد رميتهم ويثبتهم لما هم فيه من حق و أن يتقبل الله جهادهم".





وأوضح أحمد كريمة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الأعمال إلى الله أشقها و أشدها "





واشار أحمد كريمة إلى أن، ما يقوم به العمال فى عملهم فى هذا الحر الشديد و ما يقوم به الجنود على الحدود هو أحد ميادين الجهاد فى سبيل الله .