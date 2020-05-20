أحمد كريمة يدعو لجنود مصر على الحدود في حرارة الجو: يا رب سدد رميتهم وتقبل جهادهم

توجه الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إلى الله بالدعاء للجنود المصريين الصامدين على الحدود فى ظل هذا الحر
الشديد.
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وأضاف كريمة، خلال برنامج «نور النبي»، مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة «صدى
البلد»: " اننا ندعوا الله ان يسدد رميتهم ويثبتهم لما هم فيه من حق و أن
يتقبل الله جهادهم".
وأوضح أحمد كريمة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الأعمال إلى
الله أشقها و أشدها "
واشار أحمد كريمة إلى أن، ما يقوم به العمال فى عملهم فى هذا الحر الشديد و
ما يقوم به الجنود على الحدود هو أحد
ميادين الجهاد فى سبيل الله .