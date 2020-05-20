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أحمد كريمة يدعو لجنود مصر على الحدود في حرارة الجو: يا رب سدد رميتهم وتقبل جهادهم

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:19 م
أحمد كريمة
أحمد كريمة
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البهى عمرو

توجه الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إلى الله بالدعاء للجنود المصريين الصامدين على الحدود فى ظل هذا الحر الشديد.  


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وأضاف كريمة، خلال برنامج «نور النبي»، مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة «صدى البلد»: " اننا ندعوا الله ان يسدد رميتهم ويثبتهم لما هم فيه من حق و أن يتقبل الله جهادهم".


وأوضح أحمد كريمة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الأعمال إلى الله أشقها و أشدها "


واشار أحمد كريمة إلى أن، ما يقوم به العمال فى عملهم فى هذا الحر الشديد و ما يقوم به الجنود على الحدود  هو أحد ميادين الجهاد فى سبيل الله .

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