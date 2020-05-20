محافظ بني سويف يتفقد أعمال تصنيع الكمامات الطبية بالمدارس الفنية

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باكورة أعمال تصنيع الكمامات الطبية بمدارس المحافظة الفنية ، تحت الإشراف الصحي لمديرية صحة بني سويف والإلتزام بالمواصفات القياسية لتصنيع الكمامات الطبية ،وذلك ضمن جهود المحافظة النوعية للدفع بالخطة الشاملة للدولة لمجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.





وأشار محافظ بني سويف إلى أهمية هذه الخطوة التي تأتي ضمن سعي المحافظة من خلال العمل خارج الصندوق والبحث عن حلول بدائل غير تقليدية ،لتوفير مستلزمات الوقاية والحماية لتجنب احتمالات الإصابة بفيروس كورونا ، مشيرا إلى أن المحافظة لديها خطة متكاملة ترتكز على حشد كافة الجهود والاستفادة من الموارد والامكانات المتاحة للدفع بخطة الدولة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة.





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تابع المحافظ مراحل التصنيع ، مطمئنا على التزام معلمات الفنية القائمات على التصنيع بالإجراءات الاحترازية والوقائية ، مؤكدا على أهمية الدور الذي يقمن به في تلك الفترة ،خاصة وأن الكمامات الطبية أصبحت ضرورة وقائية في ظل تداعيات فيروس كورونا ، وقرارات الحكومة بالزام المواطنين بارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الوقائية .





وأشار المحافظ إلى أن تجربة تصنيع الكمامات بالمدارس الفنية ، يأتي أيضا ضمن جهود المحافظة لضبط أسعار الكمامات التي يزداد عليها الطلب في الوقت الحالي كسلعة أساسية ، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعمل على زيادة المعروض منها ، ويضمن توافرها بشكل دائم ومناسب .





من جهتها أشارت سهام يوسف وكيلة وزارة التربية والتعليم إلى تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير المدارس والورش التى يتم فيها تصنيع الكمامات الطبية، وكذلك الإجراءات التى تضمن سلامة طاقم معلمي أقسام الملابس الجاهزة الذين يقومون بعملية تصنيع الكمامات الطبية .





ونوهت وكيلة الوزارة أنه " فور تكليف المحافظ بأهمية استثمار طاقات التعليم الفني في دعم خطة الدولة في مجابهة فيروس كورونا" تم تشكيل فريق عمل من التعليم الفني برئاسة مدير التعليم الفني، لمتابعة آليات تصنيع الكمامات الطبية، والمدارس التي سيتم البدء بها كنموذج يمكن أن يعمم على مستوى المدارس الفنية بالمحافظة.