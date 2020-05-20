وزير الرياضة يطمئن على لاعبة القوى بعد سلبية تحليلها من كورونا

أجري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إتصالًا هاتفيًا مع اللاعبة ملك سمير لاعبة ألعاب القوى للاطمئنان على نتيجة التحليل التي أجرته بعد الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد. القوى





يأتي ذلك فى إطار متابعته لأحوال لاعبي مصر والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لهم،





وجاءت نتيجة تحليل اللاعبة سلبية بعد إجراء التحاليل وأخذ المسحة اللازمة منها حيث أنها قد خالطت إحدي الحالات المصابة مؤخرًا.





وأكد وزير الشباب والرياضة متابعة الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية لجميع لاعبي مصر للاطمئنان على أحوالهم وصحتهم، والتزامهم بكافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أهمية تحفيز اللاعبين وتشجيعهم لاستثمار الفترة الراهنة في الإعداد البدني الجيد استعدادًا لمختلف البطولات الرياضية بعد استئناف النشاط.



