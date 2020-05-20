العسيلي لـ شيخ الحارة: الصحفي ميكلمنيش على تليفوني.. وكورونا خدعة

حلّ المطرب محمود العسيلي ، ضيفا على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، وتحدث العسيلي عن كواليس مشواره الفني، وفيما يلي ابرز محاور اللقاء:





وجّه شيخ الحارة حديثه إلى محمود العسيلي، خلال استضافته في حلقة اليوم من برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، قائلا: "انت معاك واسطة.. طب فاكر يوم الحفلة اللي اتعصبت فيها على فرد طلب منك صورة سيلفي وكان من المنظمين للحفل".





وجه شيخ الحارة حديثه إلى المطرب محمود العسيلي، خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، قائلا:" انت معاك واسطة بقالك 3 سنين بتعمل اغنية إعلان بنك مصر".





وجه شيخ الحارة سؤالا إلى الفنان محمود العسيلي، عن زوجته قائلا:" هو ينفع تسافر مع خطيبتك ايطاليا من غير جواز".





رد المطرب محمود العسيلي، على اتهامه بالغرور، وعدم الرد على صحفيين يتواصلون معه هاتفيا.





قال المطرب محمود العسيلي، تعليقا على أزمة فيروس كورونا "نحن نتعرض لأكبر خدعة في تاريخ البشرية".





وجهت المخرجة إيناس الدغيدي سؤالا إلى المطرب محمود العسيلي، قائلة "اتجوزت 3 مرات في حياتك، مش شايف ان 3 جوازات في السن ده كتير".



