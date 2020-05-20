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تعرف على تطبيق «facebook shop» الذي أطلقه فيسبوك اليوم.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:01 م
facebook shop
facebook shop
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اسراء صبري
قال نزار سامي، استشاري ريادة الأعمال، إن مؤسسة فيسبوك العالمية تستخدم كافة التكنولوجيا المتوافرة لديها لتعظيم الاستفادة منها، لافتًا إلى أن مؤسس فيس بوك أطلق منذ ساعات قليلة تطبيق "facebook shop".

وأضاف نزار سامي، خلال مداخلتة الهاتفية برنامج "مال وأعمال" المذاع علي قناة "اكسترا نيوز"، تقديم الإعلامية "دينا سالم"، أن التطبيق بيتيح تربة خصبة ومجال واسع جدا لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع استشاري ريادة الأعمال: حاليا أصبح لا يوجد ما يسمى بـ حدود مكانية، لافتا إلي أن قديما كنا نتحدث عن التباعد المجتمعي، ولكن حاليا أصبح هناك تقارب رقمي، موضحا أن تطبيق الفيس بوك منذ فترة أصبح يبرز خصائصه المختلفة مثل "marketplace" والذي يتيح عمليات التبادل التجاري.

وأوضح أن التطبيق الجديد الذي إتاحة الفيس بوك اليوم وهو "facebook shop" أكبر وأشمل من تطبيق الـ"market place"، لافتا إلي أن تطبيق الـ"market place" يتوقف عند الإعلان عن المنتجات فقط.

وأكد على أن تطبيق "facebook shop" يتيح نفس الإمكانيات المتاحة على أرض الواقع في أي متجر، لافتا إلى أن الفرق بين المتجر العادي وتطبيق الـ"facebook shop" أن التطبيق بيتيح كل الأمور ولكن بصورة تكنولوجية.
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