احذر.. مرضى القلب أكثر عرضة للوفاة عند الإصابة بـ كورونا

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في كلية الطب بجامعة جبل سيناء بإيكان، أن مرضى القلب في المستشفيات الذين يعانون من تضخم في غرف القلب اليمنى يزيد احتمال تعرضهم للقتل تقريبًا بأربع مرات، وذلك عند إصابتهم بـ فيروس كورونا المستجد.
وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه أصبح من الواضح أن الفيروس التاجي يهاجم الرئتين و القلب، وهو ما يتسبب في تعرض مرضى القلب في الإصابة للوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا التاجي، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
إقرأ ايضا | لهذه الأسباب الخطيرة .. فيروس كورونا يستهدف ذوي الوزن الزائد
إقرأ ايضا | لهذه الأسباب الخطيرة .. فيروس كورونا يستهدف ذوي الوزن الزائد
وأوضحت نتائج الدراسة أنهم قاموا ببحث أكثر من 110 من المصابين بـ أمراض القلب، ووجدوا ان مضاعفات فيروس كورونا تضرب القلب والرئتين، وهو ما يعرض مرضى القلب للموت المفاجئ.
وتابع الباحثون، انه توفي ما يقرب من 62 في المائة من المرضى الذين يعانون من تضخم البطين الأيمن بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك لأن حجرة القلب التي تضخ الدم الرئوي عجزت عن نقل إلى الأكسجين إلى الرئتين.
إقرأ ايضا | للنساء .. تناول كوب من هذه المشروبات يوميا يؤدي إلى الوفاة
إقرأ ايضا | للنساء .. تناول كوب من هذه المشروبات يوميا يؤدي إلى الوفاة
وأشار الباحثون، إلى انه عادةً ما لا يكون تضخم البطين الأيمن علامة على أمراض القلب نفسها، ولكن مع الإصابة بفيروس كورونا المستجد قد تعرضوا للإصابة بمضاعفات خطيرة، مثل:
1- انخفاض مستويات الأكسجين التي تؤدي إلى شد الأوعية الدموية.
2- تلف الخلايا المناعية الالتهابية التي تسمى السيتوكينات والجلطات الدموية.
ويعتقد الباحثون، أن الفيروس التاجي يحارب طريقه إلى الخلايا البشرية من خلال الارتباط بمستقبل يسمى ACE2 ، والذي يوجد بشكل شائع في الرئتين ، ولكنه موجود أيضًا على سطح خلايا الأوعية الدموية الموجودة في القلب.