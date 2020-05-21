صحة الدقهلية: تدعيم مستشفي صدر وحميات المنصورة بماكينتي غسيل كلوي

أعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات صحفية له مساء اليوم الاربعاء أنه في اطار العمل علي رفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات في ظل الظروف الحالية تم تدعيم مستشفي صدر وحميات المنصورة بعدد ٢ ماكينة غسيل كلوي من خلال وزارة الصحة .





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واضاف وكيل الوزارة انه تم تدعيم مستشفي صدر المنصورة بمحطة معالجة مياة متنقلة لتشغيل ماكينات الكلي وذلك مساهمة من المجتمع المدني مشيرا الى انه سيتم توفير خدمة غسيل كلي الطواريء لحالات الالتهاب الرئوي والكورونا بمستشفي صدر المنصورة لتكون هذة الخدمة التخصصية الاولي من نوعها والتي قد تكون السبب في انقاذ حياة العديد من المرضي.



واشار الى انه سيتم تقديم خدمة الغسيل الكلوي بمستشفي الصدر بالتعاون مع فريق متخصص واشراف فني من خلال قسم الكلي بمستشفي المنصورة العام الجديد موضحا ان تلك التجهيزات تقدر بحوالى نصف مليون جنية