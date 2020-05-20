صحة الدقهلية توضح حقيقة إصابة وكيلها ومدير إدارة المرور بـ كورونا

ان كل ما يتداول حول إصابته أو مخالطته بالدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عاري تماما من الصحة وكذلك مدير إدارة المرور . نفي الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ما نشر حول إصابته وإصابة مدير إدارة مرور الدقهلية بفيروس كورونا المستجد مؤكداما يتداولإصابتهأومخالطته





وأضاف وكيل وزارة الصحة أن المحافظ يخضع لـ بروتوكول العلاج المحدد من وزارة الصحة تحت إشراف أطباء متخصصين ويقومون باتباع إجراءات الوقاية عند توقيع الكشف الطبي عليه.





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وأهاب الدكتور سعد مكى بكافة وسائل الإعلام بتحري الدقة عن تناول المعلومات حول أرقام الإصابات أو تداول أسماء أشخاص عن إصابته مؤكدا أن الوزارة تصدر بيان يومي بالأعداد.