بإطلالة جذابة.. هيدي كرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

شاكرت الفنانة هيدي كرم متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.
وتألقت هيدي كرم فى الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بنطلون أبيض مع سترة قطنية بنفس اللون ونسقت معهما جاكيت ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض أيضا، وأكملت إطلالتها بحزام عريض أسود حول منطقة الخصر.
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وانتعلت هيدي كرم حذاء أنيقا بكعب عال اتسم بنقشة التايجر، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها الجذابة.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيدي كرم على خصلات شعرها المموج القصيرة المنسدلة، فيما اختارت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع ألوان إطلالتها.